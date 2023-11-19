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台日新球場比一比 孫易磊：火腿新主場螢幕超大
同樣今年啟用的棒球場，日本北海道艾斯康球場的兩面外野大螢幕，光一面就幾乎是台北大巨蛋的三倍大，亞洲錦標賽中華隊投手孫易磊十月剛與日本火腿隊簽約，先後看過這兩座室內球場，對於台北大巨蛋的大螢幕評價「不小」，但聊起艾斯康球場的大螢幕明顯不同等級，「超大！兩個超級大！」
火腿今年主場搬家到艾斯康球場，標榜全日本最大的大螢幕，左、右外野各一面長八十六公尺、寬十六公尺，氣勢相當驚人，加上場內娛樂設施充足，不只是棒球場，儼然已成新旅遊勝地。
孫易磊日前赴艾斯康球場參加加盟記者會，雖是可開閉式屋頂的球場，但場館為方形、名稱中也沒有巨蛋，並未被他歸類在巨蛋裡，笑稱台北大巨蛋是自己人生第一顆蛋。
看過日本最新的室內球場，再看台北大巨蛋，孫易磊認為已經很棒，再一點時間可以更完美，「原本看照片，覺得大螢幕很小，但進來看沒有很小」。
攤開日本所有巨蛋大螢幕尺寸總面積，以艾斯康排名第一，接著是福岡巨蛋（一五四三平方公尺）、東京巨蛋（一○五○平方公尺）；大阪巨蛋約五四七平方公尺，其實與台北大巨蛋相去不遠，但因為大阪巨蛋全長近六十四公尺的長型設計，台北大巨蛋則是接近方形，視覺上看起來較小。
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