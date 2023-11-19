選手之眼 揪出大巨蛋4個地雷

台灣棒球場「開箱」在去年的新竹棒球場歷經一場腥風血雨後，台北大巨蛋在高標檢視下端上檯面，休息室的電視機、重訓室乍看豪華但設備不足，以及球場可能潛藏的各種地雷，透過選手之眼被揪出來。

新竹球場去年只打了兩場中職比賽，因選手連環爆出傷情，進入無限期停用中，有了前車之鑑，台灣再有棒球場將啟用，國人高度關注對選手的保護是否充足，曾在台北大巨蛋參與閉門及開門測試賽的選手也針對自己的觀察提出意見，盼能為選手打造安全無虞的環境。

樂天桃猿隊曾仁和過去國外巨蛋只去過東京，「日本確實感覺比較完整，可能因為這邊才剛好，很多東西還沒進來，設施、外觀沒像東京巨蛋那麼豐富，就是慢慢加強。」

曾仁和進一步指出，重訓室看起來很豪華，但器材偏少，也沒有槓片鎖，容易造成傷害，但只需要補足就好、問題不大。

球迷關注的「吃球」問題，猿隊廖健富指出，球到高點落下後，中間有一段確實會感覺消失，「不確定是不是吃球，畢竟場館以白色為主，練習上要多適應。」中信兄弟隊陳文杰則說，各地球場多少都有「吃球」的狀況，只是若是熟悉的球場，知道吃球時要怎麼應對，來到大巨蛋後就是多加適應，中華隊總教練郭李建夫也認為吃球影響不大。

廖健富額外點名界外區與觀眾席之間的柱子，接界外球會比較危險；本壘後方的ＬＥＤ廣告版，郭李建夫擔憂可能會造成捕手危險，也有投手反映視線有點干擾。

選手休息室先前即被指出橫梁過低的問題，其中一處裝上電視後，更是已經出現「受害者」，練球日坐在電視旁置物櫃的陳文杰直接撞個正著，效力響尾蛇隊的旅美好手陳聖平說：「應該一六○公分就會撞到。」