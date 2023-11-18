大巨蛋開大門迎萬人 32年歷史一次看

台北大巨蛋今天開放萬人觀賽，寫下歷史新頁。回顧倡議、籌備、興建過程，歷時長達32年與6名台北市長，今年終於取得使用執照，朝正式啟用再進一步。

民國80年11月10日，中華職棒總冠軍賽第7戰在現已拆除的台北市立棒球場登場，味全龍對決統一獅。比賽期間天公不作美，滿場超過1萬3000名觀眾淋成落湯雞，比賽一度中斷。

時任行政院長郝柏村當天到場觀賽，向全場觀眾揮手致意，上萬球迷玩起波浪舞表達歡迎，更齊聲喊出「我們要巨蛋」。數日後，郝柏村即指示推動建造類似日本巨蛋的台北地區大型球場計畫，被視為台北大巨蛋的起點。

81年間，時任國民黨籍台北市長黃大洲一度鎖定關渡平原興建巨蛋，隨著政權輪替，民進黨陳水扁擔任市長時曾看中台灣省政府的松菸用地，之後又考慮市立體育場。國民黨馬英九上任，再度選定松菸蓋巨蛋。

馬市府於90年間提出「台北文化體育園區暨台北市興建大型室內體育館修正計畫」，預計於松山菸廠現址興建4萬席次的大型室內體育館等，採BOT方式開發，以減輕政府財政負擔，91年獲行政院點頭同意。

92年底，馬市府上網公告「台北文化體育園區-大型室內體育館開發案」，但招商過程波折不斷，直到95年10月初，才與遠雄巨蛋事業股份公司簽約，由時任市長馬英九與遠雄集團創辦人趙藤雄代表，此刻距離郝柏村指示興建巨蛋已歷時將近15年。

遠雄巨蛋與北市府簽約後，挑戰與爭議才剛開始，包括大巨蛋舊址為腹地廣大樹木繁多的松菸園區，樹木移植成一大難題，連航高限制也亟待解決；北市環評會甚至認為擴增量體過大、交通影響問題尚未解決，一度決議不應開發，要求提替代方案重新送審。

直到100年6月30日，歷經北市環評及都審委員會多次審議，遠雄巨蛋終於取得建造執照，於同年11月11日在郝龍斌市長內正式動工。102年間，郝龍斌視察工程進度，趙藤雄親自接待，承諾105年試營運，106年舉辦世大運開閉幕。

時間來到103年底，大巨蛋工程進度已達80%，但當時的台大醫師柯文哲同年底贏得市長選戰後，將大巨蛋列為五大弊案之一，一波波的行政裁罰、勒令停工與司法爭訟如浪潮湧向大巨蛋，解約、「拆蛋」聲浪不絕於耳。

104年5月間，北市建管處派員場勘，發現79處主要構造與核定圖說不符，同月20日勒令大巨蛋停工；105年間，市府要求遠雄儘速改善違反建築法及施工進度嚴重落後等違約事項，遠雄也表示會在期限內遞送改善意願承諾書。

106年至109年，北市府陸續針對大巨蛋屋頂及建物帷幕反光、履約爭議、樹木移植、興建營運契約，多次召開都審及環評會議，歷經7次都市設計審議、2次環差審查、2次防火避難性能審查及通過防火避難模擬，於109年7月16日核准變更設計。

勒令停工後約5年3個月，都發局於109年8月7日同意復工；遠雄在110年8月向建管處申請第4次變更設計，此時距離郝柏村指示興建巨蛋已歷時將近30年。

大巨蛋在柯文哲第2任市長任期後期看似起死回生，但北市府與營建署則因建照變更設計內容，針對認定安全梯、逃生避難層部分，互發新聞稿喊話。北市府在111年6月還發新聞稿，請內政部依權責完成防火避難性能審查。

112年1月9日，國民黨籍蔣萬安接任市長未滿1個月，內政部認可建築物防火避難性能設計第4次變更設計，北市建管處隨後核准同意變更大巨蛋全案建造執照變更設計，讓大巨蛋興建走上最後一哩路。

北市建管處10月20日同意大巨蛋請領使用執照，蔣萬安隨即於同月27日開箱大巨蛋；遠雄巨蛋則於11月2日正式取得使照，14日上午安排新北禾聯成棒隊與台北興富發成棒隊交手，成為大巨蛋史上首場棒球比賽。

大巨蛋18日舉辦首場開放觀眾進場的棒球賽，由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊對戰，預計開放1.3萬人觀賽，另規劃亞洲棒球錦標賽於12月3日在台北大巨蛋開打。時光流轉32載，全民目光所在的大巨蛋終於成形。