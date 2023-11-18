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修正缺失／攸關安全 球員最怕草皮不穩

聯合報／ 記者陳宛晶林佳彣／台北報導
台北大巨蛋1.3萬人預備賽將登場，將會有應援啦啦隊在場邊加溫、炒熱氣氛，此為11月14日閉門預備賽。圖／引用自李四川臉書
台北大巨蛋1.3萬人預備賽將登場，將會有應援啦啦隊在場邊加溫、炒熱氣氛，此為11月14日閉門預備賽。圖／引用自李四川臉書

台北大巨蛋十四日由中華棒協安排辦兩場閉門測試賽，四支社會隊選手透過實戰點出缺失，其中，草皮平穩度是選手拚戰首要關注重點，包括外野草皮偏長偏軟，跑動可能在急煞時腳踝「翻船」，以及壘包附近的紅土和草皮交界落差大，在滑壘時感受特別明顯。遠雄表示，會蒐集球員回饋後盡力改善，日本技師也到場評估並調整場內紅土及草皮。

為何球員最在乎人工草皮平穩度？在七顆巨蛋打過比賽的樂天桃猿隊投手陳冠宇說，旅日見過這些巨蛋，後來又看到天母球場的人工草皮，讓他很有感觸，球員希望在草皮平順狀態下比賽，反彈不會造成選手有受傷風險。

陳冠宇說，在沒有不規則彈跳的球場比賽，就能更集中在打擊上。他曾請教日本內野手，為何他們接球總是可以很流暢、做出許多高難度動作？對方回答因為球不會亂彈，省下一些動作，而且還沒接到球，就可以想下一步要怎麼做。

統一獅首席教練高志綱說，內野手在人工草皮的安定感確實比較高，「可以大膽用力撲、用力滑，甚至用力摔都沒關係，有好的安定感，選手能力就會跟著提升。」

參與閉門測試賽的球員也擔心其他安全問題，例如大巨蛋投手丘往捕手的方向問題不大，但其餘面向的紅土範圍太短，可能造成投手在轉身牽制時踩空。選手休息室內廁所鋪設磁磚，而選手比賽中多穿釘鞋，若有水漬容易滑倒。另，白、灰相間的觀眾席座椅被質疑可能吃球，實戰後，多數球員擔憂觀眾席若坐不滿，接平飛球的視線就會受干擾。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，針對球員及教練的回饋意見，已先行改善安全問題，包含調整燈光、紅土及草皮等，其餘項目等今天萬人測試賽後，再依觀眾、球員意見調整。

日本 大巨蛋 棒球

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