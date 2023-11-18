球員期待：擺脫「無蛋」 征戰國際更易適應

美國、日本、南韓先後於一九六五、一九八八、二○一五年出現首座巨蛋，美、日甚至已進展到巨蛋二點○版，看球不再忍受風吹日曬雨淋，對台灣球迷來說，這是「出國限定」的體驗，台灣選手人生解鎖第一顆巨蛋時也充滿震撼，現在有了台北大巨蛋，將擺脫過去「無蛋」造成征戰國際的適應問題。

攤開我國征戰國際賽事，在巨蛋球場勝率僅一成六七，中華隊靠三級棒球墊高世界排名，長期位居前五，但成棒一級賽事成績欠佳，以參戰五屆經典賽來說，最佳成績為二○一三年第八名，另四屆都排名十二名之後，與世界排名有段落差。

近年一級賽事不少是以室內球場為主，台灣沒有這類場地，中華隊想要提前適應就必須移地訓練，例如二○一七年備戰在南韓高尺巨蛋的經典賽，原本想到福岡巨蛋移訓但沒有檔期，退而求其次租借使用人工草皮的神戶綜合運動公園棒球場。

二○○三年亞錦賽在札幌巨蛋進行，當時中華隊就曾安排到福岡巨蛋移訓，時任中華隊捕手高志綱說，肯定福岡移訓經驗有幫助，尤其是在守備部分，不只是滾地球，在巨蛋裡的空間感，球在空中的感覺還是和戶外球場有落差。

富邦悍將隊投手郭俊麟旅日時期效力西武獅隊，主場為西武巨蛋，第一次踏進去時也覺得新鮮，曾旅日的樂天桃猿隊投手陳冠宇回想二○一五年在福岡巨蛋比賽，「一踏進去就覺得好漂亮，一輩子沒在巨蛋投過球，原來室內可以打棒球。」

兩人談起到過的每座巨蛋，都能想到其獨特之處，像是東京巨蛋為「充氣巨蛋」，靠空氣加壓「吹」起屋頂；札幌巨蛋像是「變形金剛」，可以切換人工草皮棒球場、天然草皮足球場；福岡巨蛋為日本第一顆屋頂可開、可關的巨蛋，以前選手初次見到開閉瞬間，還會跑到場內圍觀。

郭俊麟說，像西武巨蛋是「後天加蓋」的場地，且是有開口的「半巨蛋」，夏天易聚熱、冬天會灌風，不像其他室內球場有空調系統，綜合體驗後，感受這是顆不太舒服的「蛋」。

郭俊麟旅日效力西武獅隊時，主場就是西武巨蛋，成為他人生解鎖的第一座巨蛋球場。 本報資料照片