「大巨蛋時代」來臨 各界搶經濟大補丸

盼了卅二年，台北大巨蛋今將舉辦測試賽，由一萬三千名觀眾共同見證「大巨蛋時代」來臨。雖未正式營運，棒球、娛樂、觀光產業已摩拳擦掌，體育界已陸續探詢棒球經典賽、十二強、大聯盟賽事等國際頂尖賽事在大巨蛋舉辦，大巨蛋的演唱會經濟也可望超越高雄，旅遊業者盼大巨蛋超越台北一○一，成為觀光新地標，為台灣衝出一波巨蛋經濟。

據了解，娛樂界包括五月天、周杰倫、張惠妹、劉德華、張學友，還有韓國K-POP頂尖團體如BLACKPINK等娛樂公司，都在了解「攻蛋」事宜；五月天頻被網友點名成為第一個攻蛋樂團，「相信音樂」也表示，若有機會也滿期待的。

不過，北市府仍希望開幕後前三個月都以體育賽事為主，棒協已詢問明年的十二強大賽在大巨蛋舉辦的可能性，甚至明年三月，日本職棒中央聯盟建軍九十周年讀賣巨人隊的邀請賽，幾乎已確定在大巨蛋競技，到時傳奇球星王貞治等大咖都會來。

北市府高層透露，ＭＬＢ美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen等人先前來看大巨蛋場地，評語是這個球場「Amazing（了不起）」，對台灣辦國際賽事是新的里程碑。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，希望大巨蛋的觀光元素能為旅遊業帶來新亮點，尤其疫情之後，國際觀光客未完全回流，盼中央與地方合作到國際推廣，吸引知名藝人來台，讓大巨蛋演唱會經濟成為新的觀光賣點。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽樂觀地認為，大巨蛋裡面如果是五月天、BLACKPINK等厲害的表演團體，絕對可以帶來國內外觀光人潮。

台北流行音樂中心執行長梁序倫說，大巨蛋與小巨蛋、北流等容留人數不同，客群不會排擠，尤其小巨蛋、北流檔期每周都預定滿檔，若五月天在大巨蛋辦演唱會，因觀眾席夠多，只要舉辦少數幾場，不像在小巨蛋要加開多場，反而是好事。

北市體育局長王泓翔表示，大巨蛋是台灣唯一有四萬席的室內棒球場，位於市中心也是全球獨一無二，地理位置比國際大城市的巨蛋球場更有優勢，交通更便利。

觀光傳播局長王秋冬說，大巨蛋周邊飯店很齊全，會將大巨蛋列入觀光客的遊程，甚至比照雪梨歌劇院推出付費導覽，讓大巨蛋除了看球賽、演唱會，也是台北市必遊的觀光景點，而跨年除了台北一○一大樓煙火，未來也會加入大巨蛋光雕，成為台北跨年新亮點。