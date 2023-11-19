張忠謀會岸田 樂見半導體產業合作

十七日是ＡＰＥＣ領袖會議第二天，我代表張忠謀與日本首相岸田文雄會談約半小時。據轉述，岸田表達重視台海和平穩定，以及兩岸問題和平解決的立場，並支持台灣的國際參與。雙方也談到台日半導體產業和經濟等廣泛領域的合作。

我代表團表示，「張岸會」確認台日關係緊密良好，是共享基本價值的重要夥伴，將持續合作強化雙邊關係。我代表團也樂見雙方科技產業合作的進展，包括半導體等的連結日漸深化。岸田明言支持並鼓勵台灣持續參與世衛組織（ＷＨＯ）和國際民航組織（ＩＣＡＯ）等國際組織，也鼓勵台日透過全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）共同貢獻國際社會。

岸田重申台海和平穩定重要，張忠謀對此感謝。岸田提到日台下一代間的交流及人員往來很重要，雙方共享基本價值，台灣是與日本有（深厚）關係的很重要夥伴；今後希望深化日台在經濟與民間交流等廣泛層面的合作。張忠謀則期待進一步加強雙邊關係。

張忠謀十七日在記者會中說，這次會議期間，他「沒有跟習（近平）主席進行任何互動」，但與美國總統拜登有相當多互動。

另外，美國前聯邦眾議院議長裴洛西十七日偕夫婿現身張忠謀舉辦的答謝宴。裴洛西說，美國國會跨黨派和兩院強烈支持台灣自衛，致詞時並主動提及蕭美琴是出色的大使。

在結束ＡＰＥＣ所有議程後，張忠謀在下榻的聯合廣場聖方濟威斯汀酒店舉行晚宴，招待僑胞和隨行團員，輝達執行長黃仁勳夫婦和裴洛西夫婦到場時獲掌聲歡迎。

當蕭美琴宣布裴洛西到場時，坐在位置上的裴洛西朝張忠謀夫婦送飛吻，張忠謀回敬飛吻並微笑致意。裴洛西也表達對強化美台經濟關係的支持，希望可以簽署雙邊貿易協議，並透過避免雙重課稅，促進雙邊投資。

裴洛西表示，美國國會現有四項議題獲跨黨派支持：即新疆、西藏和香港等中國內部問題與挺台擁有自衛能力。