APEC最後談成什麼？沒談成什麼？外媒整理「2大重點」

在美國舊金山舉行的為期兩天的亞太經合組織（APEC）峰會周五（11月17日）閉幕並發表「金門宣言」，與會國承諾支持世界貿易組織改革，但在烏克蘭戰爭和加沙戰爭問題上存在分歧。

美國總統拜登和中國國家主席習近平於周三舉行了會談，旨在緩解世界上這兩個最大經濟體之間的緊張關系。

在整個會議期間，APEC的21個成員國（包括俄羅斯和穆斯林佔多數的印度尼西亞和馬來西亞）在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭和恐怖組織哈馬斯襲擊以色列之後的加沙戰爭問題上都存在分歧。

今年的APEC主席國美國發表的聲明與去年該峰會的聲明一樣，稱「大多數」APEC成員國「強烈譴責對烏克蘭的侵略」。

聲明說，與會各國領導人就加沙危機交換了意見，一些領導人反對將APEC主席國聲明的言語用詞納入「金門宣言」，「理由是他們不認為APEC是一個討論地緣政治問題的論壇」。

一部分APEC領導人，則傳達了11月11日在利雅得阿拉伯-伊斯蘭國家峰會達成的一致立場：呼籲立即停止在加沙的軍事行動，拒絕接受以色列以自我防御為理由將其針對巴勒斯坦人的行動正當化。

與會國文萊、印度尼西亞和馬來西於周六發表一份聯合聲明，要求立即、持久和可持續的在加沙地帶實施人道主義休戰，停止敵對行動。這三個國家是利雅得阿拉伯-伊斯蘭國家峰會立場的支持者。

創造自由、開放、公平的投資環境

APEC「金門宣言」承諾共同努力，創造一個自由、開放、公平、非歧視、透明、包容和可預測的貿易和投資環境。

宣言說：「我們致力於對世貿組織進行必要的改革，以改善其所有職能，包括開展討論，以期在2024年前建立一個所有成員國都能使用的、全面的、運作良好的爭端解決體系。」

盡管在烏克蘭和中東戰爭問題上存在摩擦，但中美首腦會談緩解了APEC成員國對這兩個大國之間日益惡化的競爭趨勢的擔憂。

「拜習會」達成了恢復軍方交流和遏制芬太尼生產的協議，表明兩人一年以來的首次面對面會談取得了一些切實進展，但兩國的戰略競爭態勢並未出現重大轉變。

習近平似乎達到了他的目的，贏得了美國的讓步，換來了合作的承諾以及雙邊緊張局勢的緩和--使得雙方更專注於經濟發展，以及向日漸撤離中國的外國投資者示好的機會。

拜登周五向其他APEC領導人發表講話，敦促他們共同努力，確保人工智能帶來更好的變化，而不是剝削工人或限制潛力。

拜登在APEC峰會的收獲

拜登利用APEC峰會強調了美國經濟的強勁趨勢及其與其他太平洋國家的聯系，盡管他在加強區域合作以對抗中國影響力以及加強工人權利的努力不太順利。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）告訴路透社記者，拜登與習近平的會晤是一個急需的信號，表明世界需要更多的合作，也是就全球挑戰尤其是氣候改變合作的一個積極跡象。

美中關系的緊張在很大程度上與民主治理的台灣有關，中國聲稱台灣是自己的領土，引發了人們對超級大國之間發生沖突的擔憂。

台灣的APEC特使、半導體企業家張忠謀（Morris Chang）周五在新聞發布會上說，他認為拜習會是一次「很好的會談」。

他說，在APEC會議期間，他與拜登、美國副總統哈裡斯和美國國務卿布林肯進行了非正式互動，但沒有與習近平進行交談。

為了遏制中國的影響力，拜登政府稱將繼續商談一項雄心勃勃的亞洲貿易協定，作為他於2021年創建的印太經濟框架（IPEF）的一部分。此前，美國前總統特朗普於2017年退出了跨太平洋伙伴關系協定（TPP）。

然而，貿易專家和商業團體表示，即將到來的美國總統選舉的壓力和一些國家對強硬承諾的抵制使得印太經濟框架達成協議的可能性不大。

（路透社）

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