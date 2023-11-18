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不理習近平要求 白宮：續供台防衛物資
拜習會十五日落幕，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯十六日在舊金山表示，美國總統拜登認為北京應尊重台灣選舉，並提醒北京勿介入明年台灣大選，應尊重勝選者，並和勝選的一方合作。針對習近平在「拜習會」要求美方停止武裝台灣，美國防部長奧斯丁及白宮國安會發言人柯比均表示，美方將依台灣關係法，持續提供必要防衛物資協助台灣自我防禦的立場。
在拜習會之前，多家媒體事前預告華府要求北京不得干預台灣大選的主張，並未見諸新聞稿或聲明文件，而是透過拜登和資深官員的口頭轉達。
坎伯說，拜登警告中方不要介入台灣選舉，拜登相信台灣民主和選舉的結果，並認為中方應該尊重勝選者，無論是誰。
記者詢問拜習會達成穩定美中關係的共識後，是否會影響美國對於台灣的軍售交付進度。奧斯丁說，他不認為拜習討論的內容會改變當前的行動方向，美國依然遵守台灣關係法，致力提供必要的防衛物資，亦持續加快交付台灣武器的進度。
柯比則提到，拜登明確向習近平表明不尋求衝突，美方追求台海和平穩定；美國「一中政策」不變，不支持台獨。
大陸外交部發言人毛寧昨在例行記者會重申習近平於「拜習會」就台灣問題的中方立場。毛寧回應，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感問題，美方應將不支持「台獨」的表態體現在具體行動，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國和平統一。
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