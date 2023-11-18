習岸會 同意推動中日戰略互惠

中國大陸國家主席習近平十六日和日本首相岸田文雄在舊金山會談六十五分鐘，兩人確認構築建設性與穩定中日關係的大方向，並同意今後全面推動兩國「戰略互惠關係」。岸田會後指稱，他又再向習近平強調台海和平穩定對日本及國際社會很重要。

大陸國家主席習近平則是向岸田強調，歷史、台灣等重大原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎「不受損、不動搖」，搞「脫鉤斷鏈」沒有好處。習近平也指出，日本福島核汙染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益， 日方應妥善處理。

這是暌違一年的「習岸會」，兩人去年十一月在泰國曼谷亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊的高峰會，這一年來因福島核汙染水排海事件，以及日方配合美國，對中國大陸進行半導體出口限制，兩國關係長期處於緊張。相較於上次兩人會談日本政府在會談前三天就宣布，這次直到會談前約五小時才宣布。

兩人開場握手時皆面帶微笑。習近平說，中日關係雖歷經風雨，但整體仍保持發展態勢。雙方應該著眼共同利益，妥善處理分歧，再次確認戰略互惠關係定位，並賦予新內涵。

戰略互惠關係是已故日相安倍晉三於二○○六年訪中時，和時任大陸國家主席胡錦濤提出，並被納入二○○八年「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」。

據日本放送協會（ＮＨＫ）等日媒報導，岸田提到廣泛議題，包括中國當局拘留日本公民案例頻傳，要求盡快釋放，以及確保司法程序透明；要求中方撤除釣魚台列嶼專屬經濟區設置的浮標；要求中方基於科學證據，立即取消自八月廿四日起，因福島第一核電廠開始排放核汙水而對日本水產品輸陸的禁令；嚴重關切中國海警船頻頻駛入釣魚台列嶼（尖閣諸島）領海、中國加強軍事施壓台灣，還有中俄頻繁在日本周邊從事軍事活動。

具體成果上，大陸外交部指，雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意維持各級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議，就國際地區事務保持溝通協調，共同應對氣候變遷等全球性挑戰。