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張忠謀會賀錦麗 晤談20分鐘

聯合報／ 特派記者張文馨／舊金山報導
代表我國出席ＡＰＥＣ會議的領袖代表張忠謀（左），十六日下午在舊金山會晤美國副總統賀錦麗。圖／ＡＰＥＣ台灣代表團提供
代表我國出席ＡＰＥＣ會議的領袖代表張忠謀（左），十六日下午在舊金山會晤美國副總統賀錦麗。圖／ＡＰＥＣ台灣代表團提供

代表台灣出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）會議的領袖代表張忠謀十六日會晤美國副總統賀錦麗，與白宮國家經濟委員會主任兼拜登首席經濟顧問布蘭納德；十五日晚間與美國國務卿布林肯就多項議題交換意見。

此外，張忠謀十六日參加領袖代表非正式對話及工作午餐時，跟鄰座的新加坡總理李顯龍和泰國總理賽塔交流；張忠謀預計十七日與李顯龍舉行雙邊會談。

媒體也關切張忠謀是否計畫與美國總統拜登一對一互動，台灣方面至今仍保持低調。

目前已知張忠謀在十五日歡迎晚宴與布林肯會談，兩人就多項議題交換意見，互動密切。

張忠謀十六日現身在南韓總統尹錫悅下榻飯店，停留超過半小時，ＡＰＥＣ台灣代表團事後說明，張忠謀偕台灣官員與布蘭納德會談。

ＡＰＥＣ台灣代表團說明時特別提到「拜登總統指派布蘭納德」，雙方討論總體經濟情勢，並期待進一步深化台美經濟關係。

布蘭納德曾任美國聯準會理事與副主席，其夫婿坎伯為現任國安會印太事務協調總監，剛被提名為副國務卿。

在領袖會議議程空檔，張忠謀與賀錦麗舉行約廿分鐘會談，雙方也就強化台美夥伴關係、確保區域和平穩定以及助益區域繁榮和發展等議題，廣泛交流。

而ＡＰＥＣ領袖會議登場以合照作開頭，張忠謀與中國大陸國家主席習近平位置幾乎對角線，兩人在緊湊的合照過程中完全沒有眼神交流與互動；張習等各國領袖參加非正式對話前，分別就近與他國領袖代表短暫交談，兩岸代表零交流。

APEC 拜習會

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