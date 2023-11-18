恢復軍事對話 CNN：拜登今年最大成就

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十六日報導，美國官員及外交政策專家最擔憂的國安噩夢之一，就是美中兩軍機艦恐在南海或東海擦槍走火，而這次「拜習會」同意恢復美中軍事對話，可能是拜登今年達成的最重要事項。

拜登政府對共軍機艦數十次靠近美軍機艦的動作頗感擔憂，十月一架殲十一戰鬥機在南海上空一度距離美軍Ｂ五十二轟炸機僅約三公尺，萬一發生事故，在美中各自面臨國內政治壓力下，恐將立即使緊張升溫，釀成難以收拾局面。

即使在冷戰時期的最黑暗時刻，美蘇仍保持溝通，避免誤解演變為世界末日般的對決。俄羅斯去年侵烏後，五角大廈高官仍透過在敘利亞等地與莫斯科的溝通管道，設法降低衝突。而美中卻沒類似對話模式存在。