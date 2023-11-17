菲律賓總統稱將在舊金山與習近平討論南海局勢

（德國之聲中文網）據路透社報道，菲律賓總統馬科斯在一段視頻講話中表示：“我們將會聽取中國國家主席的意見，了解我們可以采取哪些措施為緊張局勢降溫，避免西菲律賓海的局勢進一步升級。”

馬尼拉方面將他們在南中國海宣布擁有主權的海域稱作“西菲律賓海”。

馬科斯在舊金山與習近平會面之前表示：“我們將制定前進的道路，因為我們一直在努力維護和平。”他還表示，他已經與美國副總統哈裡斯討論了南海問題。

上周，中國和菲律賓船只再度在南中國海域發生沖突。菲律賓方面宣稱，一艘中國海警船及其隨行船只做出危險動作，並用水炮對一艘菲律賓補給船發動攻擊。中國則反駁說，中國船只是依照海事法為捍衛本國主權采取了合理行動。

一段時間以來，中菲兩國之間已經因主權爭議發生了一系列沖突，有關爭議引發武裝沖突的風險也在與日俱增。

中國封鎖了菲律賓設有海上哨所的第二托馬斯島礁（Second Thomas Shoal）之後，雙邊緊張關系近來不斷升級。第二托馬斯島礁在菲律賓也被稱為阿雲金島，而中方則稱之為仁愛礁。1999年，菲律賓故意在這個島礁擱淺了一艘舊軍艦，並在艦上派駐海軍士兵，以宣示主權。

據《馬尼拉公報》報道，菲律賓外交部周四（11月16日）表示，菲律賓在南中國海自己領土上對船只進行補給是合法的，無需事先通知中國，還包括對在有主權爭議的仁愛礁附近海灘的軍艦進行維護的工作。菲律賓外交部還呼籲中國在菲律賓專屬經濟區內移除所有“非法建築”，停止在這些地區的填海活動，並對這些活動造成的損害負責。

此外，菲律賓外交部在當天否認了菲律賓退出“一帶一路”倡議的報道。此前菲律賓媒體曾援引菲律賓交通部部長卯智斯沓(Jaime Bautista)的話說，2023年10月下旬，菲律賓已經退出該合作倡議，原因是因為中方沒有回應其三段鐵路項目總價值近50億美元的資金請求。

菲律賓《商報》報道稱，菲律賓外交部發文表示，“菲律賓於2023年1月簽署了有關‘一帶一路’倡議的新諒解備忘錄，而菲律賓仍在實施由中國官方發展援助資助的基礎設施項目。”

（綜合報道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】