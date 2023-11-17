習近平會岸田文雄 關注共同利益
拜習會的隔天，中國國家主席習近平周四在舊金山會晤日本首相岸田文雄，這是兩人一年來首次見面，日經報導，希望在經歷多次挫折後使兩國關系重回正軌。
根據日經，兩人會晤議題之一是努力重建「基於共同戰略利益的互利關系」。此一構想是2006年時任日相的安倍晉三於訪華期間提出，2008年時任中國國家主席的胡錦濤訪日確立。但該願景難以維繫，雙方都將關係惡化歸咎對方。
大陸央視報導，習近平對岸田文雄表示，「很高興」再次會面，兩人去年11月在APEC曼谷會議期間會晤，「達成了一些重要共識」。他說，和平共處、世代友好、互利合作、共同發展是符合中日兩國人民根本利益的正確方向。 雙方應把握歷史大勢、順應時代潮流、著眼共同利益，妥善處理分歧。並恪守中日四份政治文件定下的各項原則，再次確認戰略互惠關係定位並賦予新的內涵，致力於構建契合新時代要求的中日關係。
日經報導中提起，中國大陸對日本排放福島第一核電站事故後積存的核廢水提出異議，並禁止進口日本海產品，但東京認為這種說法不科學。
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