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APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」不會與中國脫鉤

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登16日在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會上演說。法新社
美國總統拜登16日在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會上演說。法新社

眾所矚目的拜習會落幕後，美國總統拜登16日在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖高峰會上強調，美國正在降低與中國經濟關係的風險並實現多元化，但並非與中國脫鉤。

日經亞洲報導，拜登表示，「我們正在降低與中國的經濟關係風險並多元化發展，而非與中國經濟脫鉤。世界最大兩個經濟體的關係穩定，不只對兩國有好處，對全世界也有好處。」

拜登15日與中國國家主席習近平會談，雙方同意恢復軍事交流、建立人工智慧政府間對話和禁毒合作工作小組。

拜登對1000多名商界和政界大咖表示，「我昨天與習近平會面，確保我們之間沒有溝通不暢」，他重申，美國是「太平洋大國」，並呼籲增加印太跨境投資。

拜登說，「習近平昨天問我，為什麼我們（美國）如此熱衷於太平洋地區事務」，「我說，那是因為我們是太平洋國家。因為我們，這個地區才有和平安全，讓你們得以成長。他對此沒有不同意。」

拜登表示，「美國對於太平洋地區的未來仍然至關重要。 對美國來說，太平洋地區比以往任何時候都來得重要。」

APEC 拜習會 拜登 習近平

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