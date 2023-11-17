拜習會後 拜登秀習近平38年前訪美照

美國總統拜登與大陸國家主席習近平在加州舊金山費羅麗莊園會面，會談前拜登向習近平夫人彭麗媛預祝「生日快樂」，習近平似乎有些意外，回應說自己忙於工作，「我都忘了！」拜登還拿出自己手機向習近平展示卅八年前習近平首次訪問美國時的照片，問習近平「你認識這個年輕人嗎？」引得現場的人員都笑起來。

拜登拿出手機秀出一張習近平卅二歲時訪舊金山照片。（新華社） 拜習二會世紀亮相約卅秒，拜登十一時十五分歡迎習近平抵達費羅麗莊園，拜登與習近平均著深色西裝，拜登搭配藍色領帶，習近平選擇紅色領帶，簡短握手之後就轉身入內；這是兩人第二次的元首峰會，也是習近平六年來首度訪美。

美聯社引一名美國官員表示，雙方舉行會談前，拜登突然表示要預祝習近平的夫人彭麗媛「生日快樂」，原因是彭麗媛和拜登的生日都是十一月廿日，即將在下周一過生日。習近平對此有點意外，也有點尷尬，他並向拜登說因為工作太忙，自己都忘了妻子的生日就在下周，感謝拜登的提醒。

送別時，拜登看到習的座車紅旗N701，讚美說：「Beautiful（真美）」，習的隨扈立即打開車門，拜登先探頭望了一下車裡內裝。習近平對拜登說：「這是中國國產車，『紅旗』車。」

據了解，這款「紅旗N701」全手工打造禮賓車由長春一汽生產，一年僅生產五輛。習近平專用的「紅旗N701」還具超級防彈功能。去年七月，習近平訪問香港時，「紅旗N701」首次亮相；去年十一月在峇里島舉行舉行的Ｇ20峰會，「紅旗N701」再次出現。

具大陸官方背景的媒體「牛彈琴」稱，曾幾何時，中國人還造不出自己的汽車，如今開到了舊金山，時代變了。