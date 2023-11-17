習重申和平統一 否認2027或2035有攻台計畫

美中重啟軍事對話管道

美國總統拜登與中國國家主席習近平十五日在舊金山會談四小時，兩國元首對多項議題直接交流，並充分討論台灣問題，美國官員說，習近平在會中否認二○二七年或二○三五年有對台動武的計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力；拜登則當面要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

拜登在會後記者會中表示，與習近平的會談直接坦率，具建設性也有所成；拜登表示，雙方同意重新啟動兩軍直接對話管道，習近平並承諾管控芬太尼等管制藥品進入西半球。在台灣問題上，拜登則重申「台海和平與穩定」，一句話帶過。

拜習會觸及議題包含台灣、恢復軍事溝通管道、人工智慧、氣候變遷和伊朗。雙方團隊選在舊金山南部的費羅麗莊園會面，並進行工作午餐，雙方各有十名代表上桌會談。

美中峰會座位圖 製表／茅毅

拜習對台交換具體意見

拜登政府資深官員會後對媒體記者提供背景說明時指出，拜登與習近平對於台灣有「具體的意見交換」；習近平明確提出關切，強調台灣是美中關係當中最可能引發危險的議題，並說希望取得和平統一，但馬上提及在哪些情況下中國可能動用武力。

美方官員指出，拜登回答時清楚重申美國堅定擁護和平與穩定的一貫立場，美國相信維持現狀。官員說：「我們要求中方尊重台灣選舉程序」。

據轉述，習近平回應指，「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」官員轉述說，習近平在會中表示，看到美國媒體報導說中國打算在二○二七年或二○三五年動武，某些評論帶有惱怒之意，但其實並沒有所謂的動武計畫，「沒人跟我說過這事」。

白宮資深官員表示，「習主席清楚表明他一直以來的憂慮，也強調這（台灣議題）是美中關係中最重大、最具潛在危險的議題」。

資深官員表示，習近平明白表示北京和平統一的傾向，但也緊接著提到對台動武的條件。

官員轉述，拜登清楚表示，美國的長期立場是決心維持台海的和平與穩定，美國相信現狀，並要求中方尊重台灣的選舉過程。

習促美方停止武裝台灣

據新華社報導，習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，他指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會議中做出有關的積極表態，美方應將不支持「台獨」的聲明體現在具體的行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一，中國終將統一，也必然統一。

據中方發布，拜登重申上次峇里島會晤時作出的五點承諾，即美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，無意和中國發生衝突，並指美方恪守一個中國政策。

拜登反對改變台海現狀

不過，在白宮的聲明中，並未提到拜登不支持台灣獨立。針對習近平停止武裝台灣的要求，拜登並未直接回應，至於習近平的統一宣言，拜登則重申反對任何一方片面改變台海現狀。