習否認有攻台計畫 學者：不是台海就沒事了

美方官員表示，大陸國家主席習近平在會中否認二○二七年或二○三五年武統台灣的計畫，引發外界廣泛解讀。台灣學者分析，台海現狀已經改變，習的這番話並不代表台海「沒事了」，按照中共慣習，仍會有軍事上的備案。

政大國際關係研究中心昨天舉辦「二○二三年拜習會與美中台關係走向」座談會，政大國關中心主任寇健文指出，即便習否認攻台時間表，「不是（台海）就沒事了」。他分析，對領導人來說，本不會明確指出時間點，除了過去外界多以中共軍事實力評估攻台時間表，中共也會考量外在環境變遷決定動武時間。

政大東亞所特聘教授王信賢認為，「武統」的時間表都是美國、國際媒體在談論。且武統與否應是「有條件式的」，因為涉及軍事、外交、經濟等廣泛層面，更準確說，中共是否對台使用武力統一，取決於美中關係。他說，習近平向美方提出「停止武裝台灣」，這是習首次在台獨問題上產生具體行動的說法。

習近平當著拜登的面指，美方應拿出具體行動不支持台獨，停止武裝台灣，支持「中國和平統一」等，在大陸引發熱議。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，對美國提出和平統一，這是中方對美方更加明確了在台灣問題上的要求。美方打「台灣牌」的空間愈來愈小。