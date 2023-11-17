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美中設元首熱線 拜登：可以拿起電話就打立刻聊

聯合報／ 特派記者張文馨、記者顏伶如／綜合報導

拜習會四小時落幕，美國總統拜登舉行會後記者會表示，美中說好建立元首熱線，「可以拿起電話就打立刻聊」，也要恢復軍事溝通管道，召集專家討論與ＡＩ相關的安全風險問題，並且合作打擊鴉片類藥物芬太尼。

拜登在美中元首峰會進行到一半時透過社群平台Ｘ發文稱，取得真正的進展。

北京去年八月不滿時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，以切斷軍事溝通管道為報復。恢復軍事溝通管道成為這次拜習會的重要收穫之一，一名白宮資深官員會後說明表示，中方承諾在提名新的國防部長後就安排和美國防長奧斯丁見面，舉行政策層級的討論，這個架構數周內就會落實。

其次，資深官員表示，中方也同意展開資深軍隊指揮官的作戰層級互動。

拜登政府資深官員說，兩國領袖對人工智慧未發表任何宣言或架構協議，仍須更多協商。

另據新華社報導，習近平指出，中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。這個地球容得下中美兩國。中國沒有超越或者取代美國的規畫，美國也不要有打壓遏制中國的打算。

報導說，兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括：建立人工智能政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等等。

此外，拜登說，在未來的幾個月內，雙方會持續維持並追求高層外交，以維持溝通管道暢通，包含元首溝通管道，「他和我說好，看誰想聯絡對方，可以拿起電話就打，就可以立刻聊」。

拜登對習近平的形容過去也直接地令北京跳腳，他不只一次稱習近平為「獨裁者」，引發北京批評。

在記者會結束前，媒體詢問拜登這次會晤後還是會稱習為獨裁者？拜登說，「他是啊，我的意思是說，他一人治國，這可是一個共產國家，其政府組成的基礎和我們截然不同」，拜登強調，「無論如何，我們推動了進展（指美中關係）。」

APEC 拜習會

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