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日肯定拜習會 「習岸會」今登場

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日本放送協會（ＮＨＫ）、讀賣新聞及彭博資訊均報導，中國大陸國家主席習近平和日本首相岸田文雄當地時間十六日下午（台灣時間十七日上午）將在舊金山舉行「習岸會」，是兩人去年十一月在泰國曼谷ＡＰＥＣ領袖會議場邊後，暌違約一年再度會談。

習近平和美國總統拜登十五日「拜習會」順利結束，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一十六日在記者會予以肯定，表示美中關係穩定，對國際社會極為重要。

松野說，日本將繼續基於和盟邦美國的堅固關係，使中國大陸負起大國責任。對於「習岸會」報導，松野則說，現階段尚未敲定。

岸田十五日晚間啟程赴美前在首相官邸表示，為維持日中具建設性及穩定關係，將透過各種方式溝通。

雙方正協調於會中再次確認中日戰略互惠關係，並就安保和中國禁止日本水產品輸陸等議題繼續對話，及確保在經濟及氣候變遷等領域合作有所進展。岸田並計畫就釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）和日本公民在中國被拘留等議題，表達日方立場。

今年適逢中日和平友好條約生效四十五周年；中日戰略互惠關係則是去年遇刺身亡的前日相安倍晉三二○○六年訪中時，與時任中國國家主席胡錦濤提出，並被納入二○○八年「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，該聲明也是「中日四個政治文件」之一。

另據讀賣十五日引述多位相關人士報導，中日政府就新設兩國事務層級的對話框架「出口管理對話」達成協議，該對話將協商兩國有關出口管理體制的制度和運用。鑑於美日歐在先進半導體輸陸的管制上，和中國的對立升高，該對話旨在預防經濟報復升級。由中國商務部長王文濤與日本經濟產業大臣西村康稔十四日下午（台灣時間十五日下午），在ＡＰＥＣ部長會議場邊會談時確認。

該對話以每年至少定期召開一次局（司）長級協商為目標，預定明年上半年首次協商。

APEC 拜習會

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