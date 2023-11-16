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拜習會大談台灣議題仍各說各話 專家解讀中方1說法罕見藏意涵

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美國總統拜登與中國國家主席習近平花了相當大的篇幅談論台灣問題，但並無明確共識。 圖／法新社
美國總統拜登與中國國家主席習近平花了相當大的篇幅談論台灣問題，但並無明確共識。 圖／法新社

眾所矚目的「拜習會」當地時間週三（11月15日）在美國舊金山登場，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平花了相當大的篇幅談論台灣問題，但並無明確共識。專家認為，習近平希望在台灣問題上有更多解方，而美國只想維持台海的和平與穩定。

台灣成會談重點

一位不願透露姓名的美國官員向美聯社表示，兩位領導人在台灣問題上有重大交鋒，拜登指責中國在台灣周圍大規模軍事集結，習近平則告訴拜登，他沒有入侵台灣的計劃。

這位官員還表示，拜登稱美國致力於繼續幫助台灣自我防衛，並維持對中國潛在攻擊的威懾，還呼籲中國避免干預台灣明年的選舉。這位官員形容，會談有關台灣的部分，拜登與習近平的討論「頭腦清醒」且「不激烈」。

習近平在會談中表示，中國如何處理自己的事務不應該由美國來決定，他說，一方改造另一方是不現實的，衝突對抗會給雙方帶來難以承受的後果。

路透社也引述一名美國官員的描述，會中習近平告訴拜登，中國傾「和平統一」，但習近平接著就談到了可以使用武力的條件。

拜登表示，他強調台海和平與穩定的必要性。這位美國官員向路透社表示，拜登主張維持現狀，並要求中國需尊重台灣的選舉程序。

該官員引述，習近平回應：「聽著，和平固然很好，但在某些時候我們需要更廣泛地解決問題」。

中國官方媒體則稱，習近平在會中還敦促美國停止向台灣運送武器，並要求美國支持中國與台灣和平「統一」。

專家：對和平穩定有共識

台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向DW表示，從這次的拜習會看來，台灣問題還是會鑲嵌在中美的總體關係中。但他認為，在美國應不應該支持台獨的問題上，中美雙方「並沒有共識」。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向DW表示，對於台灣問題，美國如預期地強調始終維持「一中政策」；北京則希望拜登親口說出「不支持台獨」，但拜登在美國國內壓力及選舉考量下，不能做出超過「一中政策」的讓步。

王信賢解讀，美國的立場是決心維持台海的和平和穩定，也要求中國必須尊重台灣的選舉過程。然而，對於兩岸關係的現狀，習近平和拜登顯然是有不同看法。與美方想要的維持現狀比較起來，習近平希望台灣問題不能「無限期拖延」。因此，台灣問題還是本次拜習會雙方重要的一個分歧點。

王信賢告訴DW，中方想要的，是要與美國「共商」對於台灣問題的更好的解決方案，但比較多是希望向美國強調不要干涉兩岸問題，但這個部分中美並無共識，「各自表述」。總體來說，中美雙方在台灣問題的表態上仍「各抒己見」，且雙方立場都無太大改變。

真的要武統嗎？

關於外傳已久的「武力統一時間表」部分。王信賢研判，按照習近平過去的諸多演說內容來看，中國對於兩岸統一的想法，應該還是有所謂的時間表。至於是否可能採取「武統」，「要取決於中美關係」。

翁履中則解讀，在台灣問題上，短期內美國政府部門很可能會更謹慎處理任何看起來有「挺台抗中」意味的決策。對中方來說，只要美國不採取行動，而台灣也維持既定路線，北京就有理由維持嘴上和表面上的強硬，但實質不將緊張升溫。

翁履中說，中國經濟遇到挑戰，倘若台海又因為中國的行為而高度緊張，對於亟需改善形象，讓外資能夠回流的中國政府來說，「並非理想的操作方式」。

王信賢提醒，會談中出現中方要求美國「停止武裝台灣」的說法較為罕見。而這不僅僅是針對美國的對台軍售，也包含「現在進行式」中的一些動作，例如美國要把軍援和軍火提供給台灣等作法。

（綜合報導）

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