張忠謀一對一會拜登？ 白宮稱循例

台灣領袖代表張忠謀代表蔡英文總統出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，國安會秘書長顧立雄日前表示，正致力安排張與美國總統拜登一對一會面，白宮資深官員十四日在舊金山對此表示，「依循往例」。拜登以東道主身分，與張忠謀會面可預期，至於以何種形式會面，是拜習會外，另一受關注焦點。

張忠謀與夫人張淑芬十四日下午四時許抵達舊金山聯合廣場聖方濟威斯汀酒店，灣區僑領五十多人在現場迎接，大聲呼喊「台灣加油」，並獻花歡迎。台駐美代表蕭美琴舉行晚宴歡迎台灣代表團。

張忠謀二○一八年在ＡＰＥＣ期間場邊會晤當時美國副總統潘斯，兩人坐在沙發上交談，但官方未透露交談內容；二○二二年會晤副總統賀錦麗，也有兩人合照，潘斯與賀錦麗當時都是領袖代表。

過去我ＡＰＥＣ代表曾與美總統會面先例，包括馬政府時期、二○一○年代表我國出席的前副總統連戰與當時美總統歐巴馬兩度接觸，其中，在新加坡之夜的場合上兩人碰面交談十幾分鐘。

蔡政府上任初期，曾代表我國出席ＡＰＥＣ的親民黨主席宋楚瑜，也曾分別在二○一六年與歐巴馬、二○一七年與川普在會議期間互動、留下合影。

至於雙方代表團成員坐下來的正式雙邊會談，二○一二年連戰與美國國務卿希拉蕊．柯林頓舉行的正式雙邊會談，當時與希拉蕊同時坐在會議桌上的美方代表，還有現任美國國家安全顧問蘇利文；當時這場正式雙邊會談，被形容是台美雙方五十二年來最高層會談。

至於此次顧立雄所稱的張忠謀與拜登的一對一會面，如果只是在會場的握手寒暄，恐非我方期待；美方官員口中的「循例」，是張忠謀與拜登兩人坐下來的個別會晤、或是雙方代表團成員就特定議題在會議桌上的雙邊會談，代表著不同程度的接觸，也可看出美國態度。

而在ＡＰＥＣ部長年會期間，台灣不具名官員表示，國發會主委龔明鑫和行政院政務委員鄧振中十四日分別會晤美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和國務院高階官員。