新聞眼／準備大選 拜登急需與中健康互動

拜習會今天登場，儘管一場拜習會並不能完全修補美中關係，美中競逐的現況也不可能就此扭轉，但眼下，美中關係需要從緊張的橘燈，回到稍有互信的藍燈，就看習近平買不買帳。

中美雙邊關係在裴洛西去年訪台後跌落谷底，今年二月份又爆發「氣球事件」，雙方互信降至冰點。不過，美國無法持續與中國大陸處於緊張狀態。

一來，國際穩定需要中方的協助。如北韓今年測試水下核攻擊無人艇，屬北韓核武問題的延續，美國當然可以扮足黑臉，與北韓硬碰硬，但白臉該找誰？中國依舊是最佳人選；而俄烏戰爭爆發，美方持續金援烏克蘭，但該找誰來與俄國溝通？中國還是不二人選。美方清楚體認到全球的和平穩定，不是美國一國可以掌控全局。

二來，隨著國際局勢變化，不光是北韓、烏克蘭，以色列近日進軍加薩走廊，意味著中東可能隨時爆發戰爭，美國不只需要中國協助牽制、安撫伊朗，同時也明白不可能同時身居多條戰線。此刻，美國沒有本錢與中國發生爭執，必須有效調節美中關係。

最後，國際趨向兩極化，美國必須降低全面開戰的風險，以今年中為例，包括美國偵察機在南海上空遭中共殲十六戰機攔截，以及美國飛彈驅逐艦航行台灣海峽時，跟監警戒的大陸軍艦為迫使美艦改變航道，險釀兩艦擦撞等，都極有可能造成擦槍走火。

拜習會的促成，是上述三點的邏輯性結果。如拜登總統所言，他與習近平會面的目的是恢復兩國間的正常溝通，美國此刻需要一個與中國更為健康的互動，而不是瀕臨戰爭邊緣的危險關係。

此外，拜習會的促成，當然也是為明年大選年做準備，以免大選期間的民意走向，導致國內的對中態度更見激化，甚至急轉直下至不可挽回的地步。