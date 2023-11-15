習近平抵達舊金山 拜登期盼美中關係變好

美國總統拜登和中國國家主席習近平，已於週二（11月14日）陸續抵達舊金山，準備參與「拜習會」與亞太經濟合作組織（APEC）的年度領袖峰會。拜登在出發前在白宮向媒體表示，「我們並不是試圖與中國脫鉤。我們想做的是讓兩國關係變得更好」。

中國官媒新華社報導證實，當地時間11月14日下午，習近平已乘專機抵達美國舊金山，應邀同美國總統拜登舉行「中美元首會晤」，並應邀出席APEC第三十次領導人非正式會議。

當習近平搭乘專機抵達舊金山國際機場時，受到美國加州州長紐森、美國財政部長耶倫等美方代表迎接。中共中央政治局委員蔡奇、中國外長王毅也陪同習近平出訪。

在出發前，拜登將這次拜習會描述為糾正兩國關係近年陷入困境的機會。當被媒體問及他希望在拜習會上實現什麼目標時，他說，他希望「（中美）回到正常的溝通過程；如果出現危機，能夠拿起電話互相交談；能夠確保我們的（軍隊） 彼此仍然保持聯繫。 」

但拜登也警告，由於北京的商業行為，美國對在中國投資持謹慎態度。拜登表示，如果中方要求美商想在中國投資，就必須交出所有的商業機密，這種作法他並不支持。

他強調，儘管中美兩國在許多問題上存在尖銳分歧，但兩國必須再次「走上正常軌道」。

拜習將在一個莊園會面

美聯社報導，據三名美國高級政府官員稱，中美兩位領導人將在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli Estate）會面。但白宮和中國政府尚未證實這一點。

這座歷史悠久、佔地廣闊的鄉村別墅博物館，位於舊金山以南約40公裡的伍德賽德（Woodside）小鎮，擁有喬治亞復興風格的豪宅和英國文藝復興時期的花園。它建於1917年，原先是一處私人住宅，但自1975年起，作為非營利組織和國家歷史保護信託基金的所在地，而向公眾開放。

另外，一名美國官員透露，拜登和習近平預計將宣布一項措施，以恢復根據所謂的《軍事海事協商協議》（MMCA）進行的談判。美國和中國的海軍和空軍利用該協議，來提高空中和海上安全。

自1998年以來，兩國軍方一直定期會面進行會談，直到2020年中斷為止。

布林肯暗批中國

不過，當美國國務卿布林肯在APEC部長級會議與21個成員的部長們演講時，卻不點名地提及中國近期對外商的限制。據路透社報導，布林肯強調，美國相信「一個經濟體可以自由選擇自己道路的地區……商品、思想和人員可以合法、自由地流動。 」

報導稱，布林肯在演講中沒有直接提及中國，但他的說詞呼應了美國近年來的論調。華盛頓指責中國欺凌印太地區的小國，並試圖破壞美國及其盟友所稱的現有「基於國際秩序的規則」。

此外，雖然中國官媒強調，習近平的車隊離開機場前往下榻飯店途中，許多華人和留學生代表等候在沿途街道，揮舞中美兩國國旗，熱烈歡迎習近平的到訪。然而，無論是在機場還是舊金山市區，也出現了一些抗議的人群，以及譴責中共的標語。

美國會報告：官員互訪改變不了中國

同日，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）14日向美國國會發布年度報告指出，官員互訪未能改變中國作為，而中美高層會晤僅換來更多談話，而非具體行動。

這份報告指出，中美高層互動雖反映華盛頓欲與北京改善關係的渴望，但持續性的長期戰略與制度性競爭，才是美中關係的「新常態」。此外，中國至今並未出現改變政策的跡象，且持續拒絕與美國在國安、經濟或貿易等根本性問題上合作。而過去一年來的美中訪問與華府其他外交努力，都未能促使中國大幅度改變方向。

（綜合報導）

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