崔天凱：美尊重一中原則 都可談

美中元首「拜習會」將在舊金山登場，中國大陸前駐美大使崔天凱日前在香港一場企業峰會期間表示，只要「一個中國」原則受尊重，北京願與華府就「所有問題」舉行談判。他還稱，「只要沒人挑戰該原則（一中原則），就無必要使用武力」。

崔天凱十三日在香港出席首屆家族企業峰會（FBS）閉門活動期間，提到中方在台灣問題上的紅線。他說，中國大陸領導人有誠意穩定中美關係，願在重要議題上與美國接觸，前提是華府尊重一中原則。只要沒人挑戰一中原則，就無必要使用武力；但如果有人挑戰一中原則，戰爭風險將會大增。

他並指出，希望美國政客有足夠智慧和常識，不輕易鼓吹戰爭。他認為，中美元首會晤（拜習會）將是兩國避免對抗和誤判的絕佳機會，可推動兩國在多項具體議題上取得進展，包括軍事交流方面。

據大陸觀察者網，就美國對中政策，崔天凱在日前舉行的北京香山論壇期間曾表示，關鍵問題不在於美方的說法，而在於美方能否真正尊重中國，接受中國的發展；首先是中國主權，例如台灣問題，然後是中國的道路和制度問題，最後是中國要實現發展，走向中國式現代化，這些方面美國能不能接受。