新聞眼／代孕轉彎、陸生納保 都是固票拚選舉

幾天前衛福部長薛瑞元受訪才說「代理孕母修法難凝聚共識」，但在民眾黨總統參選人柯文哲拋出代理孕母合法化議題後，昨突然宣布，單身女性、同志婚姻、代理孕母均列修法範圍，繼巴氏量表、托育政策後，又一次醫療政策大轉彎。

多年來蔡政府並不支持代理孕母合法化，連行政院長陳建仁也認為，仍有爭議，無法凝聚共識，這讓二十多年來積極倡議此議題的陳昭姿相當失望，儘管政黨色彩深綠，但與許多綠營友人漸行漸遠，在獲得柯文哲允諾「代理孕母納入政策」，她成為民眾黨不分區立委名單熱門人選。

上周記者採訪致電衛福部長薛瑞元，當時回應為「代理孕母修法難凝聚共識，單身族群人工生殖較有共識。」在柯拋出相關政見後，衛福部火速改變說法，將單身女性、同志婚姻、代理孕母列入修法範圍。

在總統大選前，多次政策大轉彎，這次代理孕母突然列入生育權適用範圍，而薛瑞元也直指「男男婚姻」為開放關鍵，讓人不僅聯想到執政黨為了鞏固同志鐵票；依照時程，預定明年底排入立院審議，屆時部長恐已換人，民進黨立委是否過半，仍是未知數。

同樣大轉彎的還包括陸生納保議題，當初馬政府開放陸生來台，在民進黨立委激烈抗爭下，最後以設下充滿歧視性的「三限六不」才換得修法過關，陸生也不准納保，三限六不雖然後來逐步放寬，但攸關陸生健康權的納入健保，卻卡在民進黨反對下始終無法通過。

如今在兩岸關係惡化，在台陸生已寥寥可數下，民進黨總統參選人賴清德「突然」想起了陸生也有人權，應該讓陸生比照僑外生納保，衛福部也立刻說不用修法，很快就能上路。那過去七年半，蔡政府忘了台灣還有陸生嗎？

不論是代理孕母或者是陸生納保，說穿了，都是選舉考量罷了。