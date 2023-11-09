陳昭姿驚訝：盼薛瑞元不是僅口頭承諾

對於政府突然將代理孕母納入「人工生殖法草案」中，推動相關法案近卅年的和信醫院藥劑科主任陳昭姿感到相當驚訝，因為衛福部長薛瑞元前幾天才提及「代理孕母入法，難凝聚共識」，昨天卻改口，她表示，「希望薛不是只有口頭上的承諾。」調查發現，八成受訪者不反對不孕傳統夫妻尋求代理孕母，希望政府展現魄力，盡速修法。

陳昭姿指出，二○二○年立院一讀通過「不孕的異性戀夫妻可合法尋求代理孕母」，草案完備，應可立刻開放先天性子宮發育不全、沒有月經等先天無法生育女性病友，上路後再討論已婚同性伴侶或單身女性等範圍。

對此，台灣女人連線理事長黃淑英則有不同意見，她表示，代理孕母議題仍有許多爭議，「不應該是參選人說了就算」，四、五十個女性團體反對將代理孕母納入修法範圍，當務之急應先讓同婚女性、單身女性可透過人工生殖技術，懷孕生子。

代理孕母法令鬆綁，婦產科醫師、生殖醫學會均樂觀其成，在醫療技術並無問題，只待衛福部訂出配套盡快上路，提升生育率，解決少子化。

人工生殖權威教授李茂盛表示，歐美國家每年三成新生兒來自同婚伴侶、單身女性，另建議，屆時將同婚伴侶、單身女性也納入不孕症補助對象，減輕經濟負擔。

台灣同志家庭權益促進會發聲明表示，現行人工生殖法不單是歧視同志伴侶、單身女性及單親家庭，代孕合法化也不只是同志議題，更是部分無法自己懷孕的國人所期待，呼籲政府盡速修法，納入多元性別考量。