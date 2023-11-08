Joeman認呼麻鄭重道歉 律師勸做1行為：比抄佛經有用

YouTube百萬訂閱網紅Joeman、蕾菈夫妻日前因吸食大麻被逮，引發熱議。對此，常在臉書科普法律的網紅「雷丘律師就決定是你了」表示，若Joeman想要減輕其刑或免刑，「在毒品案件中，供出上游可是比抄佛經有用多了」。

網紅「雷丘律師就決定是你了」在臉書寫下《3秒鐘法普》表示，基於毒品可能對個人和社會的危害甚鉅，所以毒品危害防制條例裡，對於各種行為態樣，例如製造販賣、意圖販賣而持有、強迫他人施用、引誘他人施用、轉讓、自己施用、持有，處罰規定都不一樣。例如，自行施用只處罰第一級和第二級毒品，第三級和第四級毒品的施用刑法不罰。

他進一步說明，大麻屬於第二級毒品，因此持有大麻，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。施用大麻，可處3年以下有期徒刑。可以看出自用毒品（持有或是施用）的處罰規定並不重。因此這類案件，比較要注意的是是否真的是「自用」。如果被認為是「意圖販賣而持有」或是有引誘他人施用、轉讓之虞，那刑度可就變重了。

他指出，雖然自己不算是Joeman的粉絲，但覺得Joeman有一些3C企劃做得滿認真，身為科技宅的他要敗家時，也會參考Joeman的影片，「不過一碼歸一碼，法律責任該負的還是要負」。

根據《毒品危害防制條例》第17條第1項規定，供出毒品來源（上游）使檢警偵破其他正犯或共犯者，可減輕或免除其刑。他也奉勸Joeman依此規定不只可以減輕，甚至有機會免除其刑，「在毒品案件中，供出上游可是比抄佛經有用多了」。

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