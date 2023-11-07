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Joeman呼麻道歉影片獲4.5萬讚 他曝「社會隱憂」：實在很可悲

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman呼麻事件引發網路熱議。 圖擷自Joeman臉書
Joeman呼麻事件引發網路熱議。 圖擷自Joeman臉書

知名YouTuber「Joeman」（翁雋明）涉嫌持有、吸食毒品，昨（6）日遭新北警方逮捕，並當場起出大麻。Joeman今（7）日在YT頻道上傳道歉影片，吸引4.5萬人按讚，不少網友直呼「誠懇、勇於承擔錯誤」，對此，Dcard網友感嘆「實在很可悲」。

百萬網紅Joeman近日陷入「麻」煩，因持有及吸食大麻，昨日遭警方逮捕。事隔一天他就上傳影片向粉絲觀眾道歉，稱自己在國內外皆曾吸食，也持有少量大麻自用，但已經有

影片曝光後引發網友熱烈回應，目前累積4.5萬人按讚支持，留言處也是一片稱讚，包括：「很有誠意的道歉，相信你不會再犯」、「勇敢面對錯誤，第一時間就拍影片道歉，這已經比許多公眾人物好太多了」、「未來還是會繼續支持Joeman的影片」、「很生氣，但也難過和心疼，因為不迴避得道歉，勇於面對不堪的自己，我會支持你到底」。

對此，一名Dcard網友以「台灣人真的很善良」為題發文，他指出Joeman吸毒後道歉得很誠懇，網友就都很買單，好像什麼事都沒發生一樣。他質疑，「（Joeman）說自己要繼續拍片、繼續賺錢，這樣以後任何公眾人物做錯事，只要不逃避馬上道歉就沒事嗎？在台灣道德標準還是法律刑責都太低了吧？我們這些奉公守法的一般老百姓得到了什麼？還是大家都去犯罪算了！」

Dcard網友紛紛表示：「實在很可悲」、「跟酒駕撞死人道歉就能被社會大眾原諒是一樣的，在台灣犯錯只要說對不起就好。這就是台灣人的悲哀…」、「應該說大麻雖違法，但台灣民眾對大麻接受度本來就高」、「因為沒有對比就沒有傷害啊，對比另一對夫妻什麼菈什麼宇的，處理得很好吧？」

也有人將此事與網路遊戲實況主兼YouTuber「Toyz」販毒、詐騙案比較，詢問為何當初Toyz出事，觀眾留言基本都是負面的，倒讚數也高出讚數非常多，他花了半年時間才漸漸起死回生，結果Joeman一道歉全是鼓勵，網友分析道，「因為一個詐賭販毒，一個吸毒，有沒有危害到他人差很多」。

Joeman涉毒遭逮，隔日在影片中道歉，卻獲得不少網友肯定。 圖擷自JoemanYT頻道
Joeman涉毒遭逮，隔日在影片中道歉，卻獲得不少網友肯定。 圖擷自JoemanYT頻道

大麻 網紅 Joeman

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