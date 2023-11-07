Joeman道歉喊話媽媽+淡定開營利 網見2操作驚呼：出乎意料

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聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman昨日傳出涉毒消息，事隔一天，他在YouTube頻道上傳了道歉，內容提及自己今年在台灣和國外皆有吸食過大麻，將配合警方驗尿。圖／翻攝自Instagram @joemanweng
Joeman昨日傳出涉毒消息，事隔一天，他在YouTube頻道上傳了道歉，內容提及自己今年在台灣和國外皆有吸食過大麻，將配合警方驗尿。圖／翻攝自Instagram @joemanweng

Joeman昨（6）日傳出涉毒消息，新北市刑大接獲線報前往住處將他拘提到案，並起出大麻毒品。事隔一天，他在YouTube頻道上傳了道歉影片，內容提及自己今年在台灣和國外皆有吸食過大麻，也持有少量大麻自用，只是已經一陣子沒有食用，將配合警方驗尿，並澄清新聞照中的大麻，應是警方本次緝毒行動查獲的量，而非全由他持有。

影片中，Joeman向粉絲觀眾道歉，坦承自己「知法犯法」，往後將聽從律師建議，繼續配合檢調偵辦，強調絕對不會再犯。至於頻道未來安排，Joeman則表示會持續拍片，因為自己是非常愛創作的人，最後更向媽媽致歉嘆「自己錯得離譜」，溫情喊話「希望妳可以相信我」、「我會是一個願意改進的兒子」。

消息傳回PTT，鄉民則發文表示，原本以為照Joeman的個性，如果有拍道歉影片，應該會以痛哭博取同情等方式，然後宣布停更一陣子，但看起來好像並非如此，Joeman反而僅是單純道歉、簡單說明，沒有痛哭、博取同情，甚至也沒有停更，喊話會繼續上片，讓他感到出乎意料。

網友們看完影片也紛紛表示，「不知道為什麼，看他的道歉有種說不出來的嗆感」、「一堆人出來加油根本穩了」、「開營利+媽媽牌」、「自己抽也沒礙到人，不至於痛苦流涕吧」、「代言可能都要沒了，如果再自斷流量那收入真的要大減了」。

不過網友們坦言，台灣人健忘的個性，加上不少曾吸毒、販毒的網紅如今仍在線上，Joeman可能安全下莊，「Toyz販毒都沒事了，有啥好糾結」、「販毒都爽爽開台賺，持有為什麼要停更？」、「危機就是轉機，之後會更紅，都是這樣的」、「年輕人很多都覺得大麻沒什麼，而且他有部份年輕人市場」、「根本沒有毒蟲被封殺啊，臉皮夠厚還會自嘲、還是爽爽過，看前幾位呼麻仔哪個不是」。

但部分人則持不同看法，認為挺不挺Joeman就是個人選擇，「還算有誠意，但犯法就是犯法」、「管他原不原諒，流量為王時代只有想不想看，反正也沒看他影片，現在看到只覺噁心」、「他出來哭，你又要說他在演」、「本來就是看你自己要看不看」。

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大麻 網紅 Joeman Toyz PTT

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