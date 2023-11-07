Joeman持有大麻遭捕 法律粉專分析1情形：恐關4年以上

百萬YouTuber Joeman翁雋明跟蕾菈夫妻遭爆出「持有毒品大麻」，被新北地檢署偵辦，目前三人已被無保請回，而法律粉專「吉點就訟」分析，其實吸食＋持有在實務上算「非常輕微的案子」，會鬧這麼大是因為三人都是知名人物，而吸食大麻＋大量持有的話，可能會被認定販賣毒品，至少判4年以上。

「吉點就訟」粉專以Joeman的系列影片「Joe是要對決」形式調侃，兩人被抓後會有什麼處分。第一個是「平價大麻：吸食+持有少量」，這只要驗尿陽性反應，就代表有吸食大麻，如果是第一次被抓，只要進行一年的戒癮治療，不用被關，也不用關勒戒，之後可以獲得緩起訴處分。持有的部分，如果持有的量很少，那也是會獲得緩起訴，絕對不會被關；第二個則是「奢華大麻：吸食+大量持有」，當持有的量大到被認定成在販賣，比如Toyz那樣，那就完蛋了，如果被認定成販賣未遂，那至少關進去4年起跳。

文末，「吉點就訟」指出「其實吸食+持有在實務上算是非常輕微的案子，像我剛好早上才開完一件，檢察官當場就直接依照我的聲請，給我的被告緩起訴+戒癮治療了，所以大概只是因為他們是知名人物才會鬧這麼大」。

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