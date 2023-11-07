Joeman持有大麻遭捕 法律粉專分析1情形：恐關4年以上
百萬YouTuber Joeman翁雋明跟蕾菈夫妻遭爆出「持有毒品大麻」，被新北地檢署偵辦，目前三人已被無保請回，而法律粉專「吉點就訟」分析，其實吸食＋持有在實務上算「非常輕微的案子」，會鬧這麼大是因為三人都是知名人物，而吸食大麻＋大量持有的話，可能會被認定販賣毒品，至少判4年以上。
「吉點就訟」粉專以Joeman的系列影片「Joe是要對決」形式調侃，兩人被抓後會有什麼處分。第一個是「平價大麻：吸食+持有少量」，這只要驗尿陽性反應，就代表有吸食大麻，如果是第一次被抓，只要進行一年的戒癮治療，不用被關，也不用關勒戒，之後可以獲得緩起訴處分。持有的部分，如果持有的量很少，那也是會獲得緩起訴，絕對不會被關；第二個則是「奢華大麻：吸食+大量持有」，當持有的量大到被認定成在販賣，比如Toyz那樣，那就完蛋了，如果被認定成販賣未遂，那至少關進去4年起跳。
文末，「吉點就訟」指出「其實吸食+持有在實務上算是非常輕微的案子，像我剛好早上才開完一件，檢察官當場就直接依照我的聲請，給我的被告緩起訴+戒癮治療了，所以大概只是因為他們是知名人物才會鬧這麼大」。
📌 整理包
▪ 超派！Joeman涉毒風波後二度發文 網虧：joe是要賺錢
▪ 才嘆巔峰已過！Joeman涉毒上片衝「熱門6」 網酸：掌握流量密碼的男人
▪ 神罰再起！統神8月預言「一定還有人再吸」：男人有錢就使壞
《點擊看更多報導》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言