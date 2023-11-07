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擁驚人資產不怕「麻煩」？Joeman經紀人認損失難估算 網揪1代價：比賠錢慘

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman涉嫌吸食並持有大麻，掀起一陣風波。今日他也在個人YouTube頻道上公開道歉。 圖／截自Joeman IG帳號
Joeman涉嫌吸食並持有大麻，掀起一陣風波。今日他也在個人YouTube頻道上公開道歉。 圖／截自Joeman IG帳號

網紅Joeman昨（6）日被新北刑大查獲持有並吸食大麻，今日他正式發布道歉影片，坦承自己「的確吸食過大麻，也持有少量的大麻自用」。後續話題不斷在網路上延燒，外界也對Joeman為何爆紅」、「涉毒代價」等相關內容感到好奇。一位網友以「Joeman代言業配全掉光，還要倒賠給廠商？」為題發文，貼文一出便引熱烈討論。

一位網友在PTT上發文，表示Joeman涉嫌吸食大麻，最終判決頂多緩起訴加上勒戒幾周，但真正的重頭戲應該是業配、代言恐全部消失。原PO指出，「聽說會因為造成廠商形象受損而被要求賠償」，並在文末好奇的詢問網友：「有沒有Joeman賠償金這波下來有可能賠多慘的八卦？」

該貼文引起熱議，網友紛紛點出，簽訂合約時，大部分廠商皆會要求要「維持代言人形象」，代言、業配不斷的Joeman恐損失慘重，「身上越多合約的賠越慘」、「廠商還是要假掰的好嗎，找準備要坐牢代言，想拉低自己企業格調喔」、「廠商不是吃素的，代言費敢收就要付出相對義務」。今日一張超商「JOE式醬燒烤雞蛋三明治下架與即日起休配通知」的照片在網上流傳，被認為是廠商切割第一步；媒體人黃揚明也質疑，儘管Joeman昨晚照常上架新影片，但片中的「業配片段」疑似遭到刪除。

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也有人認為，雖然形象受損，但對早已「財富自由」的Joeman來說，經濟影響應該不大，「還好阿，他早就結束的業配又不用賠，賠完肯定還是很多老本可以用」、「所以沒工商業配會很慘，但再慘他靠老本也夠快活到退休了」。關於Joeman「驚人財力」的報導近日也被翻出，他在2021年走鐘獎後台接受訪問時透露，自己31歲就存到5000萬的退休目標金額；而依照2014年財政部個人資產登錄資料計算，Joeman的收入可以擠進全台灣的前1%，但他本人坦言只是在邊緣，並舉例若想當全台灣前0.1%的人，淨資產得達到1億5千萬。

而對於實際遭成的損失，Joeman的經紀人在《ETtoday星光雲》報導中透露「有接到廠商電話」，由於團隊目前仍忙於溝通，且有簽訂保密條款，「整體損失還無法估算，感謝外界關心」。過來人Toyz則回憶，自己身陷毒品風波時賠了上百萬，「人生幾乎歸零」，估計Joeman要賠掉千萬，付出代價不小。

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