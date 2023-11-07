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Joeman在紅啥？YT遊戲賽評轉型走紅 鄉民指最厲害1點：賺到流湯

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，當初在超商的三明治上面第一次知道Joeman這號人物，想說也沒有多帥、身材又普通，卻可以代言超商商品。圖／翻攝自Instagram @joemanweng
有網友表示，當初在超商的三明治上面第一次知道Joeman這號人物，想說也沒有多帥、身材又普通，卻可以代言超商商品。圖／翻攝自Instagram @joemanweng

網紅Joeman昨（6）日傳出涉毒消息，新北市刑大接獲線報前往住處將他拘提到案，並起出大麻毒品，掀起熱議。一名網友就在PTT發文表示，當初在超商的三明治上面第一次知道Joeman這號人物，想說也沒有多帥、身材又普通，卻可以代言超商商品，讓他好奇「不懂九面在紅什麼的人舉個手好嗎？

貼文一出，網友們紛紛留言回應，「你就是不懂，才沒辦法像他賺那麼多」、「人家發跡應該有十年了」、「不懂金字塔頂端的想法很正常」、「三明治上有他照片就不想買了」、「不懂+1」、「這東西很吃電波吧，像我也不知道阿滴兄妹在紅什麼」。

對此，鄉民們討論指出，Joeman最早為YouTube遊戲實況主出身，以遊戲《星海爭霸 2》賽評起家，而後轉型推出訪談節目、開箱評測、Joe是要對決系列影片走紅，「他在《星海》時並沒有現在這個錢俗樣」、「不就開箱文始祖嗎，雖然我沒看過」、「應該說他YT最早就是靠蹭別人流量的訪談節目起來的吧？」、「Joe是要對決啊，你沒看大家都知道推文要推」、「人家至少3C部分是真的有料啦，雖然他開課程很87」。

不過，多數人一致認同，Joeman不僅在YouTube平台耕耘得早，影片本身也相當有質感，「說老實的，他夠早做而且影片品質有一定水準」、「沒幾個人跟他拍一樣的啊，不紅很難吧」、「他就是撒錢型網紅，跟薩泰爾初期一樣，沒有很難理解。他剪輯和視覺初期都花很多錢，做起來之後就成長很快」、「也有努力啦，但有時候時勢所趨也有影響」、「剛好趕上YT崛起的藍海」。

部分網友則認為，Joeman最厲害的地方在於「你似乎不知道他是誰，但卻很紅」的親民感，對賺錢更是有企圖心，「直男宅之光」、「厲害的是你覺得不紅，人家卻賺到流湯」、「『對他不認識但很賺』這點很猛」、「很會看風向，而且對賺錢很有企圖心，大概是這樣。他轉換跑道轉超快，沒錢賺的地方不待的」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 網紅 Joeman 流量 PTT

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