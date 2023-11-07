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Toyz轟Joman比較紅「不用驗毛髮」 新北刑大曝原因網看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導

新北市刑大日前獲報有網紅吸食大麻，蒐證後持拘票逮回百萬網紅Joeman翁雋明、及反骨男孩成員蕾菈與老公湯宇，他們因為在家中被查獲持有毒品遭逮，新北地檢署訊後無保請回，而先前因販售大麻菸遭起訴的網紅Toyz則質疑「Joman不用驗髮，是不是因為對方比較紅？」對此，有網友表示「還是要看抓到的量」。

先前Toyz開直播質疑Joman「被捕後僅驗尿未驗髮」，不滿表示「我當初兩個都有驗」，而新北刑大則回應「除非檢察官認定有需要額外驗毛髮，才會再採集化驗」，警方也透露「毛髮的檢驗費用十分昂貴，如果是一般毒品案就檢驗毛髮，會不符合比例原則」。

網紅Joeman（左圖）、反骨男孩成員蕾菈（右圖上）與老公湯宇（右圖下）被警方查獲涉嫌持有大麻，訊後無保請回，遭網紅Toyz質疑「因為比較紅，所以不用驗毛髮」。圖片來源：臉書@Joeman、@蕾菈 Lyla
網紅Joeman（左圖）、反骨男孩成員蕾菈（右圖上）與老公湯宇（右圖下）被警方查獲涉嫌持有大麻，訊後無保請回，遭網紅Toyz質疑「因為比較紅，所以不用驗毛髮」。圖片來源：臉書@Joeman@蕾菈 Lyla

對此，許多網友在PTT回應「尿就驗到的話，幹嘛要多驗毛髮？」、「合理啊，先驗尿再來考慮」、「量不一樣吧，Toyz是販毒耶」、「簡單來說，像是販毒才需要被驗，個人吸食是小條的」、「意思是如果沒有要賣，可能就比較沒事」、「不是不必驗，是要先驗尿吧」、「販毒比較嚴重，吸毒跟賣毒不一樣」。

但也有網友質疑「Joeman不是都抄到電子秤，全台矚目的案件算一般毒品案嗎？」、「那為何Toyz要被驗毛髮啊？」、「如果單純吸食為什麼要磅秤？」、「難道因為檢驗比較昂貴就放棄檢驗嗎？這是什麼態度？為何犯法不用被驅逐出境」。

Toyz開直播分析Joeman涉嫌持有毒品的影響。記者陳宏睿／攝影
Toyz開直播分析Joeman涉嫌持有毒品的影響。記者陳宏睿／攝影

大麻 網紅 Joeman

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