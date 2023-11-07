整理包／Joeman、蕾菈惹「麻」煩…盤點2023年10大翻車YouTuber

人氣網紅Joeman（人稱「九妹」）翁雋明、反骨男孩成員蕾菈（本名何蕾伊菈）及丈夫湯宇，昨（6）日遭檢舉持有大麻，正面形象瞬間大翻車。其實2023年還有許多網紅被爆出負面新聞，聯合新聞網整理出10大網紅出事懶人包帶你一文回顧。

一、老高

YouTuber「藍泉媽媽」指控老高頻道有大量影片都涉嫌抄襲。圖／截自youtube

擁有585萬訂閱的YouTuber「老高與小茉」，8月遭網紅「藍泉媽媽」指控內容涉嫌抄襲日本YTR影片，引發外界譁然。事發後，老高於社群發文回應說，頻道的所有內容均來自網路和書籍，他只是收集這些公開訊息，加上一些個人觀點和想法講給大家聽，也直言「任何客觀事實都不是我的原創」，但隨後又刪除聲明。

抄襲風波爆發後，8月9日周三晚間他如期更新影片，一開頭便打上「鄭重道歉」4字，接著寫下「從本影片開始，本頻道所有影片的參考資料，均會在影片說明欄中進行標註，我們也會盡量滿足大家的所有要求，謝謝」，想為紛擾畫下句點，短短2天吸引逾236萬人次觀看。

二、蔡阿嘎

蔡阿嘎「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片遭炎上，雖已下架該片，也PO出日文道歉聲明，卻還是登上日網熱門評論新聞第1名。 圖／擷自蔡阿嘎臉書、翻攝自日本雅虎ニュース

網紅蔡阿嘎6月拍片批評「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，並點名吉野家、肯德基，結果不只遭到網友炎上，挨轟「丟台灣人的臉」，還引來日本媒體報導，甚至有日本網友表示「希望這樣的人不要來日本」，或對這些人再度入境應有所限制。

對此，蔡阿嘎除了緊急刪除影片、頻道停更一周外，也在社群發出中文和日文版的道歉聲明，鄭重向影片提及的日本連鎖餐飲店家道歉，而他的道歉報導也在富士電視台新聞網公開放送，意外引發日本人討論起台灣菜色，有許多日本人異口同聲表示「不喜歡八角的味道」。

三、朱學恒

名嘴朱學恒兩度強吻台北市議員鍾沛君，遭檢方依強制猥褻罪起訴，卻抱怨自己因輕罪遭境管。圖／聯合報系資料照片

國內今年5月吹起＃MeToo風潮，鍾沛君6月在臉書爆料，指去年8月間遭朱學恒酒後強吻，事後朱還表示「反正妳明天也不會記得」。事件爆發後，朱學恒6月12日帶著一張148字的告發狀前往北檢告發自己，鍾女也委任律師提告。

北檢受理朱學恆告發案後，7月5日首度以被告身分傳喚朱男到案，他辯稱當天喝醉了、斷片，不記得強吻過程。

10月23日台北地檢署偵查終結，將朱學恒依涉犯強制猥褻罪嫌起訴，檢察官認為朱學恒有逃亡之虞，將他限制出境、出海4個月。不過，11月4日朱學恒在直播中表明不滿遭檢方發動境管令，動氣說「你有沒有搞錯，這種罪有境管的嗎？」

四、超哥&Toyz

Toyz拍攝「公審超派的炸雞店」影片，意外踢爆環境衛生問題。圖／截自YouTube／Toyz

前電競選手Toyz劉偉健10月上傳「公審超派的炸雞店！」主題影片，現吃「超派炸雞」新竹巨城店販售的炸雞、雞排等炸物，並分享個人試吃心得，未料意外拍到炸雞店員工疑似將廢油倒入水溝畫面。新竹市環保局獲報稽查，確認店家將清洗鍋具的廢汙水直接倒入店旁排水溝，依違反廢棄物清理法裁處4800元罰鍰。

事發後，「超派炸雞」汐止店也遭負評連坐，湧入大量一星評論。雖然老闆「超哥」有透過影片致歉，「超派炸雞」也在臉書貼出公告希望消費者能給機會，並進行活動回饋，但網友似乎對回饋內容不買帳，直呼「80買他們的道歉 超派」。

五、劉芒

劉芒。圖／翻攝自劉芒臉書

以最強拜月老「教學影片」爆紅的知名YouTuber劉芒，5月被爆出一連串不良紀錄，包括耍大牌、慣性遲到沒道歉、拍不好直接不讀不回、接合作業配消失一個月等。對此，劉芒本人在IG發文道歉，聲稱「我沒有任何想推卸責任的部分」、「並虛心接受批評指教」，但不少網友仍感到失望，認為「已經無法再因為這種妳擅長的道歉影片而感受到真誠了」，YouTube頻道也流失一票粉絲。

事隔兩個月後，劉芒又遭網紅「美到沒朋友」在社群平台爆料，指劉芒被房東指控退租房子時屋況髒亂，一些家具也被弄壞，引發網友熱議，而房東本人也在Dcard上發文回應網友們的質疑。隨後，劉芒也開直播回應房東的爆料內容。

六、小哥哥艾理

小哥哥艾理透露是自行關閉百萬粉專。圖／擷自YouTube

「女戰神」馮語婷10月發文痛批YouTuber「小哥哥艾理」邀請一位染毒的女生來拍片，還與配對的素人真槍實彈激戰，痛批他這種行為真的非常低劣缺德，是網路的亂源，希望檢警能介入調查。

隔了2天「小哥哥艾理」的百萬粉專就傳出疑似被下架，不過他本人發影片自曝粉專是他自行設定關閉，並非被官方下架，接著還連續3次下跪磕頭道歉，並直言未來還是會繼續拍羶色腥影片。

七、林叨囝仔

「林叨囝仔 The Lins' Kids」的網紅7寶媽2年前曾帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃。記者宋原彰／翻攝

知名網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」七寶媽Sydney今年5月被接連爆出為了業配，挺孕肚登山、揹1歲女兒滑雪深蹲、讓孩子獨自搭Uber等黑料，遭高雄市府認定違反兒少法，形象一落千丈。

到了10月，「林叨囝仔」又被網友挖出餵孩子吃生山羌肝臟，還疑似非法導購氣喘噴霧劑，同時家中有多名孩子在家自學，以及林叨爸疑貪小便宜，用身心障礙手冊買高鐵半價票到處玩。另有網友爆料七寶媽會讓孩子嘴巴含住樓梯、咬地上石頭等，社會局回應將在親職課程中提醒、要求改善有疑慮的行為。

八、人生肥宅x尊

圖／賴鴻麟 YouTube

網紅「賴鴻麟」11月1日於YouTube頻道發布影片，踢爆手遊《口袋奇兵》的業配廣告造假，並表示廣告中雖然有許多YouTuber遊玩遊戲的片段，但這些人根本沒有實際玩過這款遊戲，「只是丟個畫面，然後對著稿照著念一遍，就這麼簡單，怎麼還好意思搞得好像自己在玩這遊戲一樣？」

事後，「人生肥宅x尊」火速在IG發布限動道歉，表示一開始收到廠商提供的五段影片，希望他替畫面配音演出，「當時覺得還蠻容易做的，就草率接下了」。後來收到網友提醒，才知道原來在遊戲把關上出了問題，目前已請廠商撤下廣告。

九、鄭雅勻

美妝YouTuber鄭雅勻。圖／擷自IG

美妝YouTuber鄭雅勻2021年閃婚，和老公育有一女，她常在社群曬小孩，但老公卻從未露臉，就算入鏡她也會刻意遮住老公長相。有網友發現，新北地檢署偵辦洗錢及地下匯兌案，一名張姓嫌犯被指是主嫌郭哲敏也是模特兒錢帥君老公的小弟，且張嫌就是鄭雅勻的丈夫，不少人瞬間恍然大悟「原來是老公出事了」。

在沉寂近兩個月後，今年1月鄭雅勻首度發文道歉，表明自己「非常震驚也覺得心碎」，也吐露正在辦理離婚訴訟申請。

十、韓勾ㄟ金針菇

YT網紅「金針菇」旗下的產品傳出有違規添加劑，目前已經全面停售。圖／擷取自金家ㄟ 김씨네粉絲頁

Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」所創立的韓食品牌「金家ㄟ」於6月8日晚間發表致歉聲明，表示旗下的「金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式」、「金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜」含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」，因此金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜全品項停售，同時已購買的消費者可全額退費。根據聲明中指出，本次原因是因為「製造商在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加」所造成。

台北市衛生局獲報後前往稽查，抽驗產品檢驗防腐劑與甜味劑，若查出直接添加則違反食安法，將處3萬至300萬元並回收下架產品。

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