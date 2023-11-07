Joeman、蕾菈涉毒誰告密？名律師大膽推測恐因「用加密貨幣交易」才被逮

知名YouTuber Joeman與網紅蕾菈夫婦昨（6日）被爆出呼麻，除了涉案人有哪些，毒品的來源也是檢警調查的一大關鍵。律師李菁琪在臉書指出，可能是有人透過加密貨幣交易所「幣安」購買大麻時被揪出，才讓檢警透過幣安循線逮到施用者。

蕾菈丈夫被逮時供稱，大麻是「泰國購買，但不清楚怎麼會帶回台灣」，這點被律師李菁琪大酸：「我說啊去泰國回來登機前記得要檢查包包，好嗎？」

知名網紅蕾菈和湯宇夫妻昨天因持有大麻，遭到警方逮捕。圖／摘自IG

李菁琪也提到，這回爆出涉毒的消息可能源於加密貨幣交易所，「未看先猜是有人透過幣安買大麻出包，現在正透過幣安在抓施用者」，因為通常只要涉及法律問題，交易所都會乖乖把交易資料交出來，警方才有辦法循線逮到人。

網友搞笑留言：「（Joeman）可以拍奢華會客菜平價會客菜對決了」，不過李菁琪回應「不會啦他施用持有而已頂多勒戒，然後勒戒不能送會客菜」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885