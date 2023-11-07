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惹「麻」煩！不只Joeman、蕾菈夫妻 「1網紅」也涉毒遭逮 身分曝光

神罰？網紅Joeman涉毒 他問「看戲還是生氣」網：九妹粉直接蒸發笑死

聯合新聞網／ 綜合報導
知名YouTuber 「九妹（Joeman）」。圖／截自IG
知名YouTuber 「九妹（Joeman）」。圖／截自IG

知名網紅(YouTuber)Joeman（人稱「九妹」）與蕾菈夫妻因持有大麻，6日遭到警方逮捕。有一名網友發文詢問這次九妹被抓，大家的看法如何？引發網友熱議，紛紛驚呼「神罰的存在」。

日前有一名網友在PTT上以「九妹被抓，大家心態是看戲還是生氣」為題發文，原PO表示公眾人物染毒被抓，像這次九妹、蕾拉，還有前幾年的前英雄聯盟S2世界冠軍Toyz，想知道大家對這些人的看法，是看戲還是生氣的成份居多？

原PO認為Toyz那次是真的有很多人會說「垃圾，你好壞怎麼可以這樣，7414滾回香港」。而這次原PO透露自己較偏看戲而已，他覺得「台灣這幾年也不多差那一兩個垃圾，搞不好警察都知道誰有在抽大麻，只是上頭說不要常抓而已」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「看戲，囂張沒落魄的久」、「吃爆米花看戲就好啦」、「看戲啊，其實跟本連他是誰我都不了解」、「關我屁事」、「看戲阿，也覺得很蠢，都財富自由可以爽爽過，還這樣搞」、「驚呼神罰的存在」。

不過，也有不少網友反問「氣啥？」、「要生什麼氣？」、「看戲阿，誰會生氣？」、「要氣什麼？爽都來不及惹」、「這是要生啥氣？啊這就犯法啊」、「九妹粉直接蒸發笑死」、「舒服，爽啦」、「治好我的憂鬱症兩個小時」。

大麻 網紅 Joeman 蕾菈

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