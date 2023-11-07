神罰？網紅Joeman涉毒 他問「看戲還是生氣」網：九妹粉直接蒸發笑死
知名網紅(YouTuber)Joeman（人稱「九妹」）與蕾菈夫妻因持有大麻，6日遭到警方逮捕。有一名網友發文詢問這次九妹被抓，大家的看法如何？引發網友熱議，紛紛驚呼「神罰的存在」。
日前有一名網友在PTT上以「九妹被抓，大家心態是看戲還是生氣」為題發文，原PO表示公眾人物染毒被抓，像這次九妹、蕾拉，還有前幾年的前英雄聯盟S2世界冠軍Toyz，想知道大家對這些人的看法，是看戲還是生氣的成份居多？
原PO認為Toyz那次是真的有很多人會說「垃圾，你好壞怎麼可以這樣，7414滾回香港」。而這次原PO透露自己較偏看戲而已，他覺得「台灣這幾年也不多差那一兩個垃圾，搞不好警察都知道誰有在抽大麻，只是上頭說不要常抓而已」。
文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「看戲，囂張沒落魄的久」、「吃爆米花看戲就好啦」、「看戲啊，其實跟本連他是誰我都不了解」、「關我屁事」、「看戲阿，也覺得很蠢，都財富自由可以爽爽過，還這樣搞」、「驚呼神罰的存在」。
不過，也有不少網友反問「氣啥？」、「要生什麼氣？」、「看戲阿，誰會生氣？」、「要氣什麼？爽都來不及惹」、「這是要生啥氣？啊這就犯法啊」、「九妹粉直接蒸發笑死」、「舒服，爽啦」、「治好我的憂鬱症兩個小時」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言