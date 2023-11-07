早被盯上？Joeman涉毒遭逮 律師分析他因「1原因」逃過聲押
擁有259萬訂閱、從YouTube擔任遊戲實況主出身的網紅Joeman翁雋明遭檢舉持有大麻，昨天（6日）在新莊住處被警方查獲大麻及吸食器，人設一夕之間大翻車。有律師指出，Joeman被抓大麻還被搜索，應該是早就被盯上一段時間了。
律師王至德在臉書粉專「法老王-王至德律師」發文指出，Joeman被抓大麻，還被搜索住處，應該是被盯一段時間了。不過新北地檢署複訊後當天就無保請回，表示檢察官目前認定不是販賣，「不然這麼大動作，通常就聲押了」。
據了解，Joeman昨天在警方敲門時僅穿一條內褲前來應門，看到大批警力上門還錯愕問說「你們要幹嘛？」。警方在Joeman住處的櫃子內發現大麻毒品，而Joeman坦承之前有吸食過，但很久沒吸了，大麻是透過網路向友人購買，至於來源正由警方持續調查中。
Joeman昨晚透過律師在臉書發出聲明，表示對於造成社會紛擾與不安深感抱歉。他4年前曾拍攝郭台銘台北信義區豪宅開箱影片，獲近千萬點閱，流量排名個人頻道第二高。如今隨著人設翻車，稍早網路上還流傳一張疑似統一超商要求全國各通路下架Joeman代言的「JOE式醬燒烤雞蛋三明治」截圖，被外界認為是廠商切割第一步。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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