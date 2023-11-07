涉毒人設崩壞！Joeman「新片照上但沒業配」 媒體人質疑急刪？

人氣網紅Joeman（人稱「九妹」）昨(6)日被爆出涉嫌持有大麻毒品，另一名網紅反骨男孩成員蕾菈也和丈夫湯宇同遭檢舉持有大麻。三人皆依毒品罪嫌送辦。Joeman在YouTube上擁有259萬訂閱，他的新影片仍在6日晚間照常上片，不過，媒體人黃揚明眼尖發現新影片「少了業配片段」，懷疑是否遭刪除，貼文曝光引發熱議。

黃揚明臉書發文，Joeman的招牌系列「Joe是要對決」早餐對決照常上線，與過去影片相比，最大的差異在於少了「3C產品業配片段」，應該是刻意刪除。但片尾特別感謝「roborock（石頭科技）」的圖卡卻沒修改掉。

黃揚明坦言，「網紅這個圈子，人設很重要。」他指出這次事件中，Joeman的未來前途傷害遠大於蕾拉夫妻，除非他走上TOYZ的負面聲量之路，畢竟在網紅圈，負面聲量也是聲量。但人設崩壞後，若無法調整心態，可能就會從此一蹶不振。

網友議論紛紛，「搬石頭砸自己的腳」、「乾爹嚇到吃手手」、「難怪他六點沒辦法準時上線，就是刪除贊助商的業配影片」。有人感慨，「我從九妹還是星海實況主的年代就開始追蹤他，當年還是以一個口條很好的交大理工宅宅的形象出道的⋯看到最後走上這條路，還是覺得不勝唏噓，我覺得最難過的應該是他媽媽。」

網友討論起賠償問題，「Joeman長期合作對象都是響噹噹的大公司，接下來會不會雪崩式解約，甚至壓垮他整家公司，就看他怎麼解釋，我猜測會說跟女友分手、工作壓力大之類的」、「看契約內容，還在走的約肯定有賠償的問題」。

有網友陰謀論，「一時間大家忘了梁文傑」、「這是不是要掩蓋什麼大新聞？是不是跟進出私人會館有關？要轉移注意力？」。也有人認為台灣人很健忘，「還好吧，柯震東吸毒沉寂一陣子就又演電影了，九妹只是輸在爸爸不姓柯」、「把柯總召公子放哪了？」、「依照台灣慣例，接下反毒大使也是有可能」、「互聯網的時代，記憶只有七天」。

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