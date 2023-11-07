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網紅Joeman、蕾菈夫妻 持大麻被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
網紅Joeman昨天被警方查獲涉嫌持有大麻，訊後無保請回。本報資料照片
網紅Joeman昨天被警方查獲涉嫌持有大麻，訊後無保請回。本報資料照片

YouTube上擁有二五九萬訂閱的網紅Joeman（本名翁雋明）遭檢舉持有大麻，新北市刑大昨天搜索拘提，在翁住處查獲大麻及磅秤；另外反骨男孩成員蕾菈（本名何蕾伊菈）及丈夫湯宇，也遭檢舉持有大麻，住處搜出大麻及吸食器。三人詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署，訊後均請回。

卅五歲的Joeman（九妹）本名翁雋明，在新莊住處被警方查獲三公克大麻及磅秤，他表示大麻是透過網路向友人購買，警方採集尿液後依毒品罪嫌移送。

翁從事YouTuber之前原在電競圈擔任賽評，轉當直播主後，四年前曾拍攝郭台銘台北信義區豪宅開箱影片，獲九一五萬點閱，流量排名Joeman個人頻道第二高；但今年三月和統一超商推出三明治、御飯糰等聯名鮮食系列，卻因價格偏高、圖文不符、分量少，遭網友聲討。

網紅蕾菈夫妻昨天被警方查獲涉嫌持有大麻，訊後無保請回。圖／紅心字會提供
網紅蕾菈夫妻昨天被警方查獲涉嫌持有大麻，訊後無保請回。圖／紅心字會提供

廿七歲網紅蕾菈及卅二歲丈夫湯宇則在中和區住處被警方帶回，屋內查獲一公克大麻及吸食器。二人避重就輕，湯宇稱之前曾在泰國吸食過大麻，對於大麻來源交代不清。

蕾菈父親阿拉伯人、母親台灣人，有中東血統，二○一八年加入YouTube團體「反骨男孩」擔任二線成員，也經營自己YouTube頻道，擁有九十多萬點閱。

蕾菈二年前曾與反骨男孩團體全員前往診所驗尿，並秀出陰性檢驗報告自清未吸毒，昨天遭逮，網路一片嘲諷。

Joeman和蕾菈、湯宇的經紀人，昨天都表示配合偵辦中，偵查不公開，謝謝大家關心。

據了解，新北市刑大接獲檢舉有網紅吸食大麻，報請檢方指揮，昨天上午持搜索票兵分九路分頭查緝，共帶回十人。

警方表示，目前查無犯嫌之間有共犯關係，均採集尿液送檢驗，依違反毒品危害防制條例偵辦。

大麻 網紅 Joeman 蕾菈 反骨男孩 YouTuber

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