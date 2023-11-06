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Joeman涉毒發199字聲明說話了 網友超震驚：網紅圈最大清流才是他

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Joeman大翻車！他問「下集影片拍什麼」 網狂酸：Joe是藥對決

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman驚傳持有大麻遭警方逮捕，有不少網友吐槽「Joe是『藥』對決」是新影片題材。圖／擷取於Joeman頻道
Joeman驚傳持有大麻遭警方逮捕，有不少網友吐槽「Joe是『藥』對決」是新影片題材。圖／擷取於Joeman頻道

在YouTube擁有259萬訂閱人數的高人氣網紅Joeman（翁雋明），於今（6）日傍晚驚傳持有大麻，遭警方逮捕，目前Joeman也透過律師在臉書粉絲團發出聲明。消息一出，震驚不少人，便有鄉民立刻在PTT上以「九妹這次能做什麼題材的影片了？」為題發文，吸引不少網友留言吐槽。

Joeman涉毒新聞一曝光，立刻在PTT上掀起討論，其中有網友以「九妹這次能做什麼題材的影片了？」為題發文。原PO表示，椅子（實況主Toyz）被抓之後，出來還是繼續拍影片，好奇詢問「這次九妹居然也搞這個，真的不是怕誒，還是這又是新企畫？如果之後出來，該拍哪些題材？」

貼文一出，許多網友紛紛以知名系列影片「Joe是要對決」狂酸Joeman，「奢華草與平價草對決」、「Joe是『藥』對決」、「平價勒戒所vs高檔勒戒所」、「開箱監獄環境」、「看守所大開箱」、「到底是平價的會客菜吸引人，還是高級的會客菜令人嚮往，歡迎收看今日的看守所之就是要對決」、「奢華律師團vs平價法扶律師」、「平價牢飯、高級牢飯」、「平價保釋金vs奢華保釋金」、「平價驗尿vs奢華驗尿」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 網紅 Joeman

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