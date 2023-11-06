Joeman是熱門話題製造機 曾開箱郭台銘豪宅創近1千萬觀看

網紅Joeman驚傳持有並吸食大麻，而他拍攝過非常多熱門影片，其中4年前YouTube頻道「Joeman Show」前進台北信義區豪宅地段，拜訪台灣首富郭台銘的家，影音共突破915萬觀看數。

影片中一進家門，光玄關Joeman認為就有四坪左右，郭台銘回應自己的家大概有100多坪，走到書房區，郭台銘展示當初在板橋國小六年級時畢業典禮的合照。提到出版過的書「虎與狐」，自己是屬虎，也因為如此，才放了一幅有關老虎的屏風，郭台銘並有感的指出是自己的前妻林淑如買下來的。

進到起居室，赫然發現居然有洗頭台，郭回想起這是自己的媽媽幾年前摔斷腿，為了方便而建立的。前往客廳時，Joeman驚訝的發現暗門，結果一進去發現是廁所，而客廳主要是開會用的，家中的超大型電視有120吋，台灣據說只有兩台。另外，被問及大部分夫妻吵架的狀況，郭台銘表示都是他先示軟，也讓大家看到了郭不同的一面。

郭台銘提到家中有兩個螢幕，可以與各國開電話會議，或是一邊開會，一邊紀錄開會內容。隨即來到衣櫃前，看到許多標配的POLO衫排放整齊，還特別珍藏一條前妻生日買的皮帶。最後來到主臥，他透露比較喜歡硬一點的床，同時也分享來自女兒的一封信，邀請Joeman共進午餐，並表示自己常吃水餃、滷肉飯、炒米粉，過程中分享了一段溫馨的故事，由於自己的前妻在做化療，所以把所有的廚藝全部教給家中的廚師。

四年前的影片中也帶到，郭台銘當時有意參選2020總統大選，大略提了一些對於時局的見解與政見。

影片曝光後，網友紛紛留言，「Joeman開箱真的是開到一個頂點」、「後製團隊很強大，節目效果詼諧幽默」、「這才是成功的有錢人，樸實、謙虛、孝順、專情，難怪會成功！」、「很喜歡看Joeman的影片，好有個人風格，多謝分享，令我大開眼界」、「Joeman真的很猛，觀看現在900多萬」、「Joeman前面的room tour很輕鬆好笑，但後面的訪談問題又很一針見血」、「Joeman很會問，切入重點，也拿捏得很好」。