聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠執政下多少國家隊 藍白齊轟 「濫用國家資源」

聯合報／ 記者屈彥辰歐陽良盈蔡晉宇周佑政／台北報導
國民黨立委賴士葆表示，魚塭、農地蓋滿光電板，綠電國家隊成為「滅農國家隊」。圖為台南六甲一處布滿廢棄光電板的農地。本報資料照片
國民黨立委賴士葆表示，魚塭、農地蓋滿光電板，綠電國家隊成為「滅農國家隊」。圖為台南六甲一處布滿廢棄光電板的農地。本報資料照片

民進黨執政近八年，成立四十個「國家隊」，國民黨立院黨團昨舉行記者會批，特定國家隊以特別預算或特別採購名目成立，閃避「政府採購法」監督。民眾黨團則呼籲政府虛心接受檢視，不是成立國家隊、喊口號治國就好。

民進黨發言人張志豪表示，藍白陣營才是黑金貪腐隊。民進黨立院黨團幹事長劉世芳則說，蔡總統執政期間受疫情影響，真正有組成的是口罩國家隊，疫苗、綠能、雞蛋、潛艦很少用「國家隊」這個名詞。

國民黨立委賴士葆表示，國家隊成立就會有預算進來，蔡政府藉國家隊之名濫用國家資源，以進行特殊目的，例如選舉綁樁或將過失隱藏。太陽能光電弊案疑雲重重，業者只要拿到台電保證收購合約書就能向銀行貸款，得標廠商拿到錢再將股份賣出，轉給他人經營，難道沒有弊端？魚塭、農地蓋滿光電板，綠電國家隊成為「滅農國家隊」。

國民黨立委林為洲表示，光電弊案重重，台南市前經發局長陳凱凌因受賄一審判八年，請問副總統賴清德，算不算民進黨執政下具體的貪汙？

國家隊 民進黨 國民黨

延伸閱讀

質疑國家隊就是抹黑？ 侯友宜競辦：民進黨金魚腦選擇性失憶？

捍衛「國家隊」 民進黨團：高端遭濫告63案全查無不法

影／「國家隊」滿天飛功效不彰？藍委：政黨輪替後徹查

藍白齊轟「國家隊」失能 民進黨反擊

相關新聞

無人機國家隊 預算在審驗收還沒完成

蔡政府以烏俄戰爭啟示為由，下達發展「無人機國家隊」，國防部在軍事投資案已超過審核時間情況下，授權由三軍跳脫五年兵力整建計...

新聞幕後／傾官民力量投入 無人機成敗仍難料

「無人機國家隊」是在兩個大環境脈絡下推進，一是因應未來戰場情勢改變，無人機所擔負的任務已在俄烏戰爭及以哈衝突中獲充分驗證...

藍支持無人機有但書：不能藉機圖利「綠友友」

蔡政府推出「無人機國家隊」，國防部耗巨資採購「軍用商規」無人機，指標廠商被指與民進黨關係密切；被指涉的經緯航太董事長羅正...

綠執政下多少國家隊 藍白齊轟 「濫用國家資源」

民進黨執政近八年，成立四十個「國家隊」，國民黨立院黨團昨舉行記者會批，特定國家隊以特別預算或特別採購名目成立，閃避「政府...

被視為國家隊指標 經緯：做不出 買也要買進來

「無人機國家隊」爭議不少，被視為「無人機國家隊」指標的經緯航太董事長羅正方表示，現階段藉由供應軍方原型機的試製，目標是為...

質疑國家隊就是抹黑？ 侯友宜競辦：民進黨金魚腦選擇性失憶？

本報推出「體檢國家隊」專題，民進黨反擊是抹黑扯後腿。侯友宜競選辦公室指出，民進黨不僅不虛心檢討，卻指摘在野黨抹黑，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。