綠執政下多少國家隊 藍白齊轟 「濫用國家資源」

民進黨執政近八年，成立四十個「國家隊」，國民黨立院黨團昨舉行記者會批，特定國家隊以特別預算或特別採購名目成立，閃避「政府採購法」監督。民眾黨團則呼籲政府虛心接受檢視，不是成立國家隊、喊口號治國就好。

民進黨發言人張志豪表示，藍白陣營才是黑金貪腐隊。民進黨立院黨團幹事長劉世芳則說，蔡總統執政期間受疫情影響，真正有組成的是口罩國家隊，疫苗、綠能、雞蛋、潛艦很少用「國家隊」這個名詞。

國民黨立委賴士葆表示，國家隊成立就會有預算進來，蔡政府藉國家隊之名濫用國家資源，以進行特殊目的，例如選舉綁樁或將過失隱藏。太陽能光電弊案疑雲重重，業者只要拿到台電保證收購合約書就能向銀行貸款，得標廠商拿到錢再將股份賣出，轉給他人經營，難道沒有弊端？魚塭、農地蓋滿光電板，綠電國家隊成為「滅農國家隊」。

國民黨立委林為洲表示，光電弊案重重，台南市前經發局長陳凱凌因受賄一審判八年，請問副總統賴清德，算不算民進黨執政下具體的貪汙？