被視為國家隊指標 經緯：做不出 買也要買進來

「無人機國家隊」爭議不少，被視為「無人機國家隊」指標的經緯航太董事長羅正方表示，現階段藉由供應軍方原型機的試製，目標是為打造台灣的非紅供應鏈，構想是趕快讓台灣本土的供應鏈能夠自主，再以「十年規畫、五年兵整」的建案時程，恐緩不濟急。

經緯航太日前宣布旗下研發海軍陸用型無人機原型機通過海軍驗收，羅正方向本報說明無人機性能，強調此型機採用以色列製相機、晶片採用東元、電纜用大亞、電池是台泥子公司能源科技提供，全屬「非紅供應鏈」。經緯在一年內整合了國內外產品，通過軍方高達五十餘項測試，滯空六小時航程，在俄烏或加薩戰場都能使用。

羅正方說，在戰場狀況改變下，國軍在無人機戰術整評或未來需求上，已訂出軍用軍規八款、軍用商規五款，時程上若趕得到，國內自給自足最好，若台灣做不出來，用買的也要買進來，要趕快部署。