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新聞眼／政策躁進 綠能蒙黑影

聯合報／ 本報記者林海
蔡政府堅持非核，要在2025年核電廠除役後用綠能補上缺口，種種壓力下，只能急就章的加快光電布局腳步，因此衍生種種亂象。圖／聯合報系資料照片
蔡政府堅持非核，要在2025年核電廠除役後用綠能補上缺口，種種壓力下，只能急就章的加快光電布局腳步，因此衍生種種亂象。圖／聯合報系資料照片

蔡政府力推非核家園政策，希望用再生能源作為未來電力的三大支柱之一，但背負著神主牌之下推動太過躁進，太陽光電已黑影幢幢，亂象叢生又弊案頻傳，更不用說對生態環境的衝擊；加上業者找「門神」買保險搶賺綠能財，而錯誤的能源政策更導致台電財務窟窿擴大，政府還得拿民眾的納稅錢填補，「綠能國家隊」在民眾心目中成負面名詞，業者更是避之唯恐不及。

淨零減碳是國際趨勢，發展綠電確有其必要，但民進黨政府一貫的反核態度，堅決不讓核電廠延役，更畫下二○二五年再生能源發電占比要達百分之廿大餅，眼見政策跳票，政府先將期限往後拖一年，更推說是台灣經濟太好這種藐視人民智商的幹話，完全無法令人信服。

台灣發展綠能有先天的局限性，腳步緩慢本可預期，但政府堅持非核，還要在二○二五年核電廠除役後用綠能補上缺口，但綠能進度追不上早有跡可尋，電力缺口補不足可能引發的供電不穩問題，成為產業界最擔憂的問題，種種壓力下，只能急就章的加快光電布局腳步，因此衍生出種種亂象。

農電、漁電共生，造成了「假種田」，實際上是光電滅農的景象，業者尋找土地困難，更成了地方勢力上下其手的好機會，光電背後龐大的利益糾葛令人瞠目結舌。業者呼籲政府應畫制專區，徹底解決土地問題，但政府依舊沒有動作，加上得利者總有些特殊背景，更令外界質疑，難道政府是有意放任？

沒人會反對發展綠能，但發展也要考量現實層面，先訂下一個非核家園目標，排除特定能源選擇，等於是先拿了繩子套在自己脖子上，急於求成變成了一急就亂套，如今綠能遭汙名化，還是根源於錯誤的能源政策。

再生能源 非核家園 核電 國家隊

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