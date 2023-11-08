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有關係就沒關係…光電業買保險 找門神成為常態

聯合報／ 記者簡永祥林海／台北報導
雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹先前找來立委賴品妤的父親賴勁麟（圖）當集團董事長，原因是讓公司的開發好辦事。 本報資料照片
雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹先前找來立委賴品妤的父親賴勁麟（圖）當集團董事長，原因是讓公司的開發好辦事。 本報資料照片

「一個電廠開發案，歷經四年，蓋了二一六個章，才順利取得建照。因此公司以後不再碰要經土地變更流程的案子，朝容許程度較大且較快執行的漁電共生案發展。」雲豹能源發言人張建偉二○二一年底在台南市北門區打造全台最大漁電共生案場時，吐露心聲。

張建偉是雲豹能源集團的大股東之一，卸下董事長暨執行長後，他表示，這樣的頭銜在和地方鄉親談土地租約比較好辦事。至於先前找來立委賴品妤父親賴勁麟當雲豹集團董事長，原因就是讓公司的開發好辦事，不再要像北門案拖了四年才動工。

「有關係就沒關係」，是雲豹大股東認為賴勁麟擔任雲豹董事長最大價值，但張建偉說，雲豹是上市公司，要顧及股東利益，不可能做違法的事。

蔡英文政府宣示非核家園，要以綠能作為能源轉型的主要核心，加上民間急迫以綠能作為淨零碳排主要路徑，為台灣勾勒美麗綠能前景，但也因為「呷緊弄破碗」，綠能發展過程爭議不斷，導致進度不如預期。由於太陽能廠投報率，是要併網發電才能真正帶來收入，漫長的開發審核及不可預知變數，因此找有關係及有分量的人士當「門神」，就成業界常態。

另一例子是當初三家太陽能廠新日光、昱晶及昇陽科「三合一」為聯合再生公司，會由新日光為存續公司，就是因為新日光董事長洪傳獻和綠營關係良好，而洪傳獻也說服政府引國發會和耀華玻璃入股，為聯合再生注資廿七點八一億元，羨煞同業。

太陽光電產業永續發展協會指出，光電產業並非外界想像的有暴利可圖，對業者來說，獲利模式就是建設、發電、賣電，的確會有長期、穩定的收益，「總得要讓業者能夠活下來，否則誰要投入這個產業」。

不過光電周邊的利益，的確是不少人眼中覬覦的肥肉。太陽光電產業永續發展協會表示，相關的弊案或爭議都在土地開發，光電業者不是土地開發商，要取得土地建置基礎設施，不免要透過開發商，而土地價值搭上光電題材，就有地方勢力、角頭插足，因此業者其實也是受害者。

北門 賴勁麟 蔡英文 賴品妤 非核家園

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