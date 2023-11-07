快篩專案啟疑竇 與進口蛋套路相似

政府為疫苗、快篩國家隊訂做的遊戲規則，被質疑給了「上下其手」空間，尤其快篩專案進口爭議，今年進口雞蛋案也有相似套路。國民黨立委萬美玲認為，指揮中心曾要求鴻海等民間團體須向原廠採購疫苗，不能找中間代理商，政府買進口快篩為何不找原廠而要透過經銷商？是為了讓特定人士賺差價嗎？這些是啟人疑竇之處。

去年四月爆發另波新冠肺炎疫情，快篩試劑需求大增，若無快篩陰性證明，無法進出許多場所。當時防疫指揮中心徵用五家「快篩國家隊」廠商的快篩試劑仍大缺貨，民怨四起。

指揮中心為擴大供應量能，開放廠商申請專案進口快篩，但申請廠商陸續被指資格怪異，從小吃店、3C業者到經營動物用藥者都有，外界懷疑其中恐有「綠友友」發國難財。其中，進口一千七百萬劑、總金額近十六億的高登環球生醫公司，遭踢爆前身是資本額二百萬的小吃店。

衛福部食藥署表示，去年對專案進口快篩廠商訂有三要件，除須持有專案輸入許可，試劑效期要達六個月以上，且能在去年五月卅一日前履約者，就受理申請，兼顧品質合格、價格合理，盡速讓快篩價穩量足。

不過，中華民國防疫學會理事長王任賢認為，疫情期間適用傳染病防治法，指揮中心可徵調防疫物資，也可不走採購法，能配合防疫的廠商就得標，才會出現上述亂象；至於誰能配合，有很大的主觀判斷空間。

有生技業者則認為，「專案進口」過程涉及遴選廠商是爭議所在，「背後是數以億計的生意，有特許才能進口，最近的雞蛋進口風波，可以看見相同問題」。