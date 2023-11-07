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業界：疫苗、快篩國家隊虛有其名

聯合報／ 記者馬瑞璿鄒尚謙郭政芬吳慧芬陳雨鑫／台北報導
去年五月疫情高峰時快篩試劑欠缺，近百名計程車司機到衛福部前抗議價格太高、實名制買不到。本報資料照片
去年五月疫情高峰時快篩試劑欠缺，近百名計程車司機到衛福部前抗議價格太高、實名制買不到。本報資料照片

政府在疫情時期成立疫苗及快篩國家隊卻雙雙以失敗收場，專家及產業界人士一致認為，政府一開始對研發疫苗、快篩試劑的態度都是觀望、被動，逼不得已才端出專案製造及進口，不僅讓業界失掉先機，對扶植相關產業的期待幾乎是一場空。

當年政府大喊成立「疫苗國家隊」，鎖定國光、高端、聯亞三家生技業者研發本土疫苗，但產業人士怨歎政府補助「很小器」，對整個研發到臨床實驗的難度似乎完全狀況外，業界評估無利可圖而興趣缺缺。

高端疫苗是台灣唯一取得緊急使用授權（ＥＵＡ）的國產疫苗，但三年下來，民眾普遍注射的還是BNT、ＡＺ、莫德納等進口廠牌，衛福部採購五百萬劑高端疫苗，其中十五萬劑捐贈友邦、一六二萬劑因屆效期銷毀、接種耗損十五萬六千劑，實際施打到民眾身上僅三○七萬餘劑，讓民眾覺得浪費。

高端後來到巴拉圭進行第三期臨床試驗，也只採取免疫橋接，讓外界不信任高端的研發能力；高端今年轉戰流感疫苗，因新冠疫苗陰影，讓不少民眾恐慌「躲打」。高端發言人李思賢說，疫苗未在台做第三期臨床試驗是「高端最大的痛」，疫情前期台灣守得很好，沒有足夠病毒環境進行臨床試驗，希望民眾以科學角度看待高端流感疫苗。

早知如此，當年有必要成立疫苗國家隊嗎？產業人士認為疫苗、快篩國家隊只是虛有其名，衛福部一開始給外界的感覺就是只想等進口疫苗，對研發疫苗毫無布局，不預先採購相關原料，也不幫業者找檢體，協助研發本土快篩試劑也是如此。

輔大醫學院生物醫學暨藥學研究所講座教授陳宜民也舉快篩為例，疫情之初指揮中心以快篩有偽陰、偽陽性搪塞避用，堅持貴又慢的核酸檢測（PCR），直到北市萬華疫情爆發，須用快篩檢傷分流，加上陸續有疑似確診者死在家裡或防疫旅館需快篩判別確診與否，出現快篩不足、民眾採購須大排長龍的亂象。

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