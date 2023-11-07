高端63告發案檢簽結 疑雲未解

新冠肺炎疫情流行期間，蔡政府疫苗採購政策遭詬病，大力扶植國產高端疫苗也爭議四起，高端股價從卅二元飆漲到四一七元，內線交易傳聞不斷。不過，檢方偵查後僅起訴曾參與疫苗審查的劉滄梧及其妻子施庭芳，民代和民眾質疑拒買BNT、護航高端涉弊而告發蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中、食藥署長吳秀梅等六十三案，均以「查無不法」簽結，只剩陳時中控告名嘴吳子嘉造謠及「凱基松山哥」廖學邦涉操縱股價兩案尚在偵辦。

快篩試劑部分，去年五月國民黨立院黨團質疑二百萬元資本的高登環球生醫竟能拿下十六億元標案，告發陳時中涉嫌圖利及瀆職，北檢查無不法而簽結。上月十七日，立委王鴻薇質疑去年以專案緊急進口五三二萬餘劑韓國「GenBody」快篩試劑，有三批極限值與原廠保證差一八○倍，完全無法有效偵測病毒，質疑衛福部驗收和付款涉及圖利，全案仍在偵辦。

政府扶植高端研發疫苗，在二○二○年十月補助四點七億元，要求須以優惠價格優先供政府採購，並於二○二一年五月採購還在二期臨床實驗、未取得WHO認證的五百萬劑高端疫苗。

高端股價從二○二○年一月的卅二元一路狂飆至四一七元，漲幅最大期間在二○二一年二月一日至五月十七日，短短三個多月股價從一一○元漲至四一七元，當時，各界質疑是否有特定人炒股或內線交易，其中，高端內線交易案由士林地檢署偵辦，政府疫苗採購是否有涉弊則由台北地檢署偵辦。

士檢分析九個櫃買中心提供的報告，清查二○二○年二月至二○二二年十二月間廿二個交易時段，也對照國衛院疫苗合作案、疾管署補助計畫案、疫苗採購案、疫苗製造核准案等重大消息，清查高端、基亞、丘以思三公司及疾管署、食藥署、疫情指揮中心等政府機構及其三親等交易金流，未發現有人涉及不法，櫃買中心查核也沒發現非法操縱股價行為，認定高端股票最大受益者是「增資認購持股者」。

曾任基亞董事長張世忠特助的胡淑惠，二○一三年於高端公司未上市櫃前以員工認股，和家族籌資共同認購股票，胡父過去十年也持續買高端股票。胡家在二○二○年十一月廿日持股卅二萬八六七九股，二○二一年五月十一日買進四十四張，五月十七日在四一七元時賣掉三六六張，賺了一億多元，但檢方認定胡非內部人，也不知利多消息，不構成內線交易。

張世宗的妹婿黃子亮，黃的胞弟、胞妹及堂兄等黃氏家族四人也都曾買賣高端股票。檢方認定黃子亮事前不知利多消息，其他黃氏家族買賣股票時間也非內線交易，均處分不起訴。

檢方認為高端股價異常波動「非人為炒股」，是政府大力扶植國產疫苗，高端發布重訊、媒體緊追報導，三股力量集結造成股價攀升。不過，士檢懷疑股票作手廖學邦，於二○二一年六月十五日涉嫌操縱股票，全案移由北檢偵辦至今。

北檢負責的疫苗採購爭議案，只有高端副董陳燦堅友人王信雄涉內線交易起訴，立院國民黨團與立委李德維、洪孟楷，葉毓蘭分別告發陳時中、吳秀梅圖利及瀆職；前衛生署長楊志良、前新聞局長鍾琴指控有立委介入疫苗採購涉嫌貪瀆；立委鄭麗文因郭台銘爆料蔡政府不讓其買BNT而告發蔡英文、蘇貞昌、陳時中及外交部長吳釗燮涉犯內亂、瀆職及殺人等案，北檢均認定缺乏犯罪證據而簽結。