新聞眼／「生雞卵無」 人禍才是關鍵

二○二○年四月八日，當時的農委會在臉書釋出官宣影片，貼文表示「雞蛋國家隊一直都在」，還強調全台蛋雞場有一千八百家、每天蛋產量二千二百萬顆，「蛋多多，不用搶」。隔年十月，卻因國際飼料價居高不下，蛋農飼養誘因下降，國內蛋價也因生產成本提高開始上揚，這支大內宣免搶蛋的雞蛋國家隊，自此開啟國內史上最長蛋荒。

台灣這兩年不時間歇性出現蛋荒，農業部前部長陳吉仲幾次開出「到了XX月，雞蛋產量回穩」支票皆跳票，二○二三年春節後，蛋雞日產量再探底，雞蛋批發價在三月飆出每台斤五十五元的史上最高價，也飆出黑市天價，農委會於是從三月起推出史上最大規模的進口雞蛋專案。

然而，回顧這場台灣歷時最久的蛋荒，農業部說是天氣及疫病，但其實，人禍才是關鍵。雞蛋會有黑市，不就是政府動輒介入凍漲蛋價，導致蛋農生產意願低落；而進口雞蛋爆發亂象，也是政府插手市場、專案補貼蛋商所造成。

更離譜的，雞蛋國家隊打亂市場機制就算了，當中更黑幕重重，除了開出令外界匪夷所思的佛系採購合約，如何挑選蛋商和補貼，至今說不清楚；幾乎靠政府公務預算挹注的畜產會，採購進口雞蛋竟能不適用政府採購法；除了最基本標示都做不好，出現保存期限、產地標示等疑慮，連產銷數字也算不好，導致五千多萬顆進口雞蛋因過期要銷毀。

甚至檢警也加入雞蛋國家隊行列，只見查辦蛋商，農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘則因自導自演遭恐嚇，至今被收押禁見，對於陳吉仲、林聰賢是否涉圖利超思等案卻未見積極行動。

政府該做的事，是回歸解決產業結構性問題、調整產業虛弱體質，包括建置冷鏈、強化禽舍、提高蛋雞對抗疫病的能力和產蛋率等，另從旁提供關稅優惠來提高蛋商自主進口意願，並應訂好進口規範、標示等，且資訊透明公開，讓業者和消費者依循。

而僅剩撒錢補貼、干預市場「生雞卵無，放雞屎有」的雞蛋國家隊，該解散了。